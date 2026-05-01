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Jafeth, Rodolfo y Douglas: las víctimas de la masacre en la colonia Perfecto Vásquez, SPS

Sicarios abrieron fuego contra cuatro personas, pero una de ellas sobrevivió tras presuntamente fingir su muerte. Dos de los fallecidos tenían 23 años

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 09:25
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El ataque armado ocurrió cuando varios jóvenes se encontraban departiendo en la colonia Perfecto Vásquez, en San Pedro Sula. Según el reporte preliminar, los sicarios llegaron a bordo de un vehículo blanco y dispararon sin mediar palabra.

 Foto: Redes sociales
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El hecho violento dejó como saldo tres jóvenes muertos y un cuarto herido de gravedad, quien presuntamente habría fingido estar muerto tras recibir un disparo para sobrevivir.

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La primera víctima mortal en la escena fue identificada como Douglas Reconco, de 29 años, cuyo cuerpo quedó tendido en el lugar del ataque.

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A la lista de fallecidos se suma Jafeth Santos, de 23 años, quien recibió múltiples impactos de bala.

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Asimismo, Rodolfo Alexander López, también de 23 años, fue trasladado de emergencia al Hospital Mario Catarino Rivas, donde posteriormente falleció pese a los esfuerzos médicos.

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En el lugar del ataque únicamente murió Douglas, mientras que las otras víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales, donde finalmente perdieron la vida.

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Una cuarta persona resultó herida durante el atentado y fue llevada de emergencia a un centro asistencial, donde permanece en estado crítico bajo atención médica.

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Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen ni han informado sobre la identidad de los responsables del ataque armado.

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Los cuerpos de los fallecidos permanecen en la morgue del Ministerio Público, a la espera de ser reclamados por sus familiares.

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El hecho ocurrió específicamente en la colonia Perfecto Vásquez, en San Pedro Sula, y la balacera se registró alrededor de las 11:00 de la noche.

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