Hombre es detenido, acusado de abusar sexualmente de una menor en dos ocasiones

Tegucigalpa, Honduras.- Acusado de abusar sexualmente de una menor de edad, un hombre fue arrestado este viernes, en la colonia Nueva Jerusalén, al noroeste de Comayagüela. La aprehensión se produjo meses después de que la familia de la adolescente de 16 años de edad, interpusieran la denuncia ante la Policía Nacional (PN), narrando lo ocurrido. El supuesto responsable del delito de violación fue identificado por las autoridades con el nombre de Alfonso Armando Flores Barahona, de 49 años de edad, originario de Pespire, Choluteca, y residente en la misma colonia Nueva Jerusalén.

La captura se llevó a cabo por parte de agentes asigandos a la Unidad de Respuesta Inmediata a la Denuncia (URID), de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes le daban seguimiento al acusado, desde el año pasado.

Las investigaciones

Las investigaciones del caso detallan que, el sospechoso llegó a la vivienda de la madre de la menor, el 24 de diciembre de 2025 y, bajo el pretexto de trasladar a la supuesta víctima a comprar un pollo, la condujo hacia su residencia, donde se habría consumado la violación. Posterior a abusar de la menor, el ahora detenido la habría amenazado con quitarle la vida si le contaba a sus familiares o si lo denunciaba ante la Policía.