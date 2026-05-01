Hombre es detenido, acusado de abusar sexualmente de una menor en dos ocasiones

Tegucigalpa, Honduras.- Acusado de abusar sexualmente de una menor de edad, un hombre fue arrestado este viernes, en la colonia Nueva Jerusalén, al noroeste de Comayagüela.
La aprehensión se produjo meses después de que la familia de la adolescente de 16 años de edad, interpusieran la denuncia ante la Policía Nacional (PN), narrando lo ocurrido.
El supuesto responsable del delito de violación fue identificado por las autoridades con el nombre de Alfonso Armando Flores Barahona, de 49 años de edad, originario de Pespire, Choluteca, y residente en la misma colonia Nueva Jerusalén.
La captura se llevó a cabo por parte de agentes asigandos a la Unidad de Respuesta Inmediata a la Denuncia (URID), de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes le daban seguimiento al acusado, desde el año pasado.
Las investigaciones
Las investigaciones del caso detallan que, el sospechoso llegó a la vivienda de la madre de la menor, el 24 de diciembre de 2025 y, bajo el pretexto de trasladar a la supuesta víctima a comprar un pollo, la condujo hacia su residencia, donde se habría consumado la violación.
Posterior a abusar de la menor, el ahora detenido la habría amenazado con quitarle la vida si le contaba a sus familiares o si lo denunciaba ante la Policía.
La DPI documentó un segundo incidente ocurrido el 14 de abril del presente año, en el que este individuo habría ingresado nuevamente al domicilio de la víctima y, aprovechando que ésta se encontraba sola, volvió a abusar de ella.
Alfonso Flores frecuentaba la vivienda de la presunta afectada, ya que al parecer él tenía una relación de amistad con la madre de la adolescente. Tras tener conocimiento de los hechos, la DPI activó los protocolos de investigación, logrando recopilar los indicios relevantes que permitieron la identificación, ubicación y posterior arresto de Flores Barahona.
El detenido fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público, instancia competente para continuar con el proceso penal conforme a lo establecido en el Código Penal.