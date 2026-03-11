Motorista es detenido en Lepaterique, acusado de abusar de una menor

Tegucigalpa, Honduras.- Acusado de agredir sexualmente a una adolescente de 13 años de edad, un hombre fue capturado en el casco urbano del municipio de Lepaterique, al suroeste de la capital.
El detenido es un joven de 23 años de edad, de oficio motorista; quien fue capturado en el barrio El Centro del término municipal, en atención a una orden de arresto emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Francisco Morazán.
Con la información general del sospechoso, elementos policiales asignados a la Unidad Metropolitana de Policía No.14 (UMEP-14), procedieron a ejecutar la aprehensión, logrando detenerlo en el barrio El Centro de Lepaterique.
Los familiares de la menor interpusieron la denuncia, luego de enterarse de la presunta agresión sexual de la que habría sido víctima su pariente, ocurrida unas horas antes, señalando directamente al ahora encausado.
Investigación
De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, el sospechoso habría aprovechado que la niña se encontraba sola en su casa de habitación, para cometer el delito. Asimismo, se conoció que este hombre tenía cierta cercanía con la familia de la víctima, circunstancia que facilitó que lograra acercarse al lugar.
La menor fue evaluada por un médico forense, quien posterior al análisis médico legal confirmó indicios que respaldan el abuso denunciado, fortaleciendo así las diligencias investigativas que se realizan en el caso.
El detenido fue puesto a la orden del Ministerio Público (MP), para continuar con el proceso legal correspondiente y determinar su responsabilidad ante los tribunales de justicia del país. La identidad del sujeto no fue revelada por cuestiones meramente legales.