Motorista es detenido en Lepaterique, acusado de abusar de una menor

Tegucigalpa, Honduras.- Acusado de agredir sexualmente a una adolescente de 13 años de edad, un hombre fue capturado en el casco urbano del municipio de Lepaterique, al suroeste de la capital.

El detenido es un joven de 23 años de edad, de oficio motorista; quien fue capturado en el barrio El Centro del término municipal, en atención a una orden de arresto emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Francisco Morazán.

Con la información general del sospechoso, elementos policiales asignados a la Unidad Metropolitana de Policía No.14 (UMEP-14), procedieron a ejecutar la aprehensión, logrando detenerlo en el barrio El Centro de Lepaterique.