Capturan a anciano de 71 años acusado de agredir sexualmente a una menor en Olancho

Juticalpa, Olancho.- La Policía Nacional capturó a un anciano de 71 años de edad señalado de agredir sexualmente a una menor de edad en el municipio de Juticalpa, Olancho. De acuerdo a la información oficial, el hombre fue detenido en el barrio La Calona del municipio en mención. Asimismo, se informó que sobre el adulto mayor había una orden de captura girada por el Juzgado de Letras de Juticalpa desde el pasado 12 de diciembre.

Por el momento, no se han brindado más detalles sobre cuándo cometió el delito el imputado. El artículo 250 del Código Penal describe el delito de agresión sexual cuando se "realiza actos que atentan contra la libertad sexual", distintos a la violación. Las agresiones sexuales son castigadas con una pena de cinco a ocho años de reclusión carcelaria, y la pena se agrava en un tercio si se emplea violencia o intimidación, o si la víctima es menor de 14 años.

