  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a anciano de 71 años acusado de agredir sexualmente a una menor en Olancho

El hombre de la tercera edad fue capturado en el barrio La Calona de Juticalpa, Olancho, al ser acusado por agresión sexual contra una menor de edad

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 16:12
Capturan a anciano de 71 años acusado de agredir sexualmente a una menor en Olancho

El individuo fue aprehendido en el barrio La Calona de Juticalpa. Los oficiales lo remitieron a las autoridades judiciales correspondientes.

 Foto: Cortesía DPI

Juticalpa, Olancho.- La Policía Nacional capturó a un anciano de 71 años de edad señalado de agredir sexualmente a una menor de edad en el municipio de Juticalpa, Olancho.

De acuerdo a la información oficial, el hombre fue detenido en el barrio La Calona del municipio en mención. Asimismo, se informó que sobre el adulto mayor había una orden de captura girada por el Juzgado de Letras de Juticalpa desde el pasado 12 de diciembre.

Iris Muñoz bailó con un hombre en fiesta de Nochebuena y fue asesinada: sospechan de su pareja

Por el momento, no se han brindado más detalles sobre cuándo cometió el delito el imputado.

El artículo 250 del Código Penal describe el delito de agresión sexual cuando se "realiza actos que atentan contra la libertad sexual", distintos a la violación.

Las agresiones sexuales son castigadas con una pena de cinco a ocho años de reclusión carcelaria, y la pena se agrava en un tercio si se emplea violencia o intimidación, o si la víctima es menor de 14 años.

Detienen a madre e hijo por presunta violencia y abuso sexual contra menor

Capturan otro presunto agresor sexual

Otro arresto reportado en las últimas horas por agresiones sexuales ocurrió en el caserío El Dorado en el municipio de El Negrito, Yoro.

Se trata de un individuo de 55 años, originario de Comayagua, acusado de agredir sexualmente a un testigo protegido.

Tras la aprehensión por parte de las autoridades policiales, el sujeto fue remitido a la fiscalía correspondiente del Ministerio Público (MP).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias