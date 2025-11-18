Detienen a madre e hijo por presunta violencia y abuso sexual contra menor

Tegucigalpa, Honduras.- Por los presuntos delitos en perjuicio de una menor de edad, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó la detención de Vilma Sabina Flores Bengoché y su hijo, Junior Antonio Flores Bengoché, en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Según la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia, Vilma Sabina enfrenta cargos por trato degradante y omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución, mientras que Junior Antonio fue acusado de violación.

La investigación fue realizada por agentes del grupo de delitos contra la libertad sexual y trata de personas de la ATIC.