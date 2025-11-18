Detienen a madre e hijo por presunta violencia y abuso sexual contra menor

Tegucigalpa, Honduras.- Por los presuntos delitos en perjuicio de una menor de edad, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó la detención de Vilma Sabina Flores Bengoché y su hijo, Junior Antonio Flores Bengoché, en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Según la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia, Vilma Sabina enfrenta cargos por trato degradante y omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución, mientras que Junior Antonio fue acusado de violación.
La investigación fue realizada por agentes del grupo de delitos contra la libertad sexual y trata de personas de la ATIC.
De acuerdo con el informe, la menor quedó bajo el cuidado de Vilma Sabina en octubre de 2024 y fue trasladada a Puerto Cortés.
Posteriormente, la niña habría sido sometida a insultos y trabajos domésticos dentro de un negocio de la sospechosa, mientras que su hijo presuntamente cometió abuso sexual en ausencia de la madre.
La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar la protección de la víctima.