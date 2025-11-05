Capturan a hondureño en EE UU por tocar inapropiadamente a tres menores de edad

Nueva York, EE UU.- Un ciudadano hondureño fue detenido en Estados Unidos por tocar inapropiadamente a tres menores de edad, actos que lo enfrentarán ante la justicia estadounidense por diversos delitos de abuso sexual. En sus redes sociales, la policía del condado de Suffolk, Nueva York, precisó que arrestó a Jimmy Harry Velásquez Gómez por tocar inapropiadamente a tres niñas en una tienda de Medford, en tres ocasiones distintas durante los últimos seis meses.

La información precisa que el hondureño "tocó inapropiadamente a una niña de 9 años el 29 de octubre, a una niña de 7 años el 21 de abril y a una niña de 11 años el 25 de septiembre, en todas las ocasiones en la tienda TJ Maxx de Medford". Ante ello, Velásquez Gómez fue acusado de tres cargos de abuso sexual en primer grado y tres cargos de poner en peligro el bienestar de un menor.