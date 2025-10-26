Capturan hondureño en Carolina del Norte, EE UU: presumía armas en redes sociales

Un joven hondureño fue capturado en Carolina del Norte, Estados Unidos, luego de tener varia denuncias por robo. El catracho tenía fotos en sus redes con armas y esto es lo que se sabe del caso.
Su nombre es Emil Yafet Lagos Herrera y cometió diversos delitos en Charlotte y Carolina del Norte. Reportes indican que robó diversas tiendas en estas dos ciudades.
Estos reporten indican que Lagos Herrera robó en 16 tiendas de las dos ciudades en dos noches, posteriormente huyó a Carolina del Sur.
Sus robos se dieron en tiendas, restaurantes y locales comerciales, ubicados en los corredores de Providence Road y Lancaster Highway.
Emil Yafet Lagos Herrera tiene 24 años y fue arrestado el 14 de octubre en el estado de Carolina del Sur, donde también era buscado por robo con entrada forzada en una propiedad no residencial, según consta en una orden de arresto que fue revelada por las autoridades.
Luego de ser detenido, el joven hondureño fue enviado a la cárcel del condado de Mecklenburg en donde ICE ya lo solicitó para deportarlo a Honduras.
En sus redes sociales presumía de fotos con armas, previo a irse a Estados Unidos. Esta es una de las subidas en sus redes sociales.
Emil es originario de Juticalpa, Olancho, y según las fotografías de sus anteriores perfiles, se dedicaba a la ganadería.
Las autoridades de Charlotte han informado que Emil no actuó solo y se encuentran buscando a las personas que le ayudaron a cometer los robos.
De acuerdo con las órdenes emitidas el 21 de octubre por el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), Lagos Herrera fue acusado de allanamiento en 16 establecimientos comerciales, hurto tras allanamiento en 11 negocios y 16 cargos de conspiración criminal grave.