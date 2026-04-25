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Reportan más de 17,000 denuncias de abuso sexual contra menores

Una gran parte de los casos no avanza en el sistema judicial, debido a debilidades estructurales en los procesos de investigación, lo que termina sin castigar a los hechores

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 16:08
Reportan más de 17,000 denuncias de abuso sexual contra menores

La alarmante cifra evidencia el grado de vulnerabilidad que tienen los niños y las niñas en Honduras.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La violencia contra la niñez continúa en niveles alarmantes, según advirtió el director de programas y proyectos de Casa Alianza, Ricardo Coello, quien alertó que miles de casos de abuso y otras formas de vulneración de derechos permanecen en la impunidad.

De acuerdo con datos citados por la organización, en los últimos años se han registrado al menos 17,000 denuncias por violencia sexual contra niños y niñas, cifras que reflejan la magnitud del problema en el país.

Coello calificó como "preocupante" el incremento sostenido de estos casos y señaló que evidencian el alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentra la niñez hondureña.

Reactivan sistema de protección a la niñez en medio de alertas por falta de vacunación

"Estas cifras nos dan una idea clara del nivel de riesgo al que están expuestos los niños y niñas, y de la cantidad de denuncias que se presentan", expresó.

Sin embargo, advirtió que una gran parte de estos casos no avanza en el sistema judicial y termina sin castigo, debido a debilidades estructurales en los procesos de investigación.

“Muchas de estas denuncias lastimosamente quedan solo en papel. Nuestro sistema de investigación es débil y no logra dar respuesta efectiva”, lamentó.

La situación se agrava por la limitada capacidad operativa del Ministerio Público, que cuenta con un número reducido de fiscales en comparación con la demanda de casos.

Como consecuencia, más del 90% de las denuncias por violencia sexual contra menores quedarían en la impunidad, una situación que, según Casa Alianza, fomenta la repetición de estos delitos.

Esto alimenta a quienes violentan los derechos de los niños y niñas, porque saben que difícilmente serán castigados”, sostuvo.

Situación de vulnerabilidad de niños hondureños no ha mejorado en el país

Pero la violencia contra la niñez no se limita al ámbito sexual. La organización también alertó sobre otras causas de muerte que están afectando a menores en el país.

Hasta el mes de marzo de este año, al menos 25 niños y niñas han fallecido en accidentes de tránsito, una cifra que también genera preocupación entre defensores de derechos humanos.

De acuerdo con el representante, muchos de estos casos están relacionados con menores que se trasladaban en motocicletas o vehículos, en ocasiones sin las medidas de seguridad adecuadas o incluso conduciendo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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