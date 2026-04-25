Reportan más de 17,000 denuncias de abuso sexual contra menores

Tegucigalpa, Honduras.- La violencia contra la niñez continúa en niveles alarmantes, según advirtió el director de programas y proyectos de Casa Alianza, Ricardo Coello, quien alertó que miles de casos de abuso y otras formas de vulneración de derechos permanecen en la impunidad. De acuerdo con datos citados por la organización, en los últimos años se han registrado al menos 17,000 denuncias por violencia sexual contra niños y niñas, cifras que reflejan la magnitud del problema en el país. Coello calificó como "preocupante" el incremento sostenido de estos casos y señaló que evidencian el alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentra la niñez hondureña.

"Estas cifras nos dan una idea clara del nivel de riesgo al que están expuestos los niños y niñas, y de la cantidad de denuncias que se presentan", expresó. Sin embargo, advirtió que una gran parte de estos casos no avanza en el sistema judicial y termina sin castigo, debido a debilidades estructurales en los procesos de investigación. “Muchas de estas denuncias lastimosamente quedan solo en papel. Nuestro sistema de investigación es débil y no logra dar respuesta efectiva”, lamentó. La situación se agrava por la limitada capacidad operativa del Ministerio Público, que cuenta con un número reducido de fiscales en comparación con la demanda de casos. Como consecuencia, más del 90% de las denuncias por violencia sexual contra menores quedarían en la impunidad, una situación que, según Casa Alianza, fomenta la repetición de estos delitos. Esto alimenta a quienes violentan los derechos de los niños y niñas, porque saben que difícilmente serán castigados”, sostuvo.