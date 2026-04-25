Real España vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

San Pedro Sula, Honduras.- Real España y Olimpia se roban las miradas este sábado en uno de los choques más determinantes de la jornada 21 del Clausura 2026 . El Estadio Morazán será el escenario de un pulso directo por la cima, en un duelo que puede sacudir la tabla en la recta final de las vueltas regulares.

5:30 PM- Olimpia arribó desde tempranas horas al coloso del centro de la ciudad de San Pedro Sula.

5:00 PM- Aficionados de Real España y Olimpia se pasean por las calles de San Pedro Sula, listos para ingresar al Morazán.

El equipo aurinegro llega con la necesidad de imponer condiciones en casa y no ceder más terreno en la lucha por el primer lugar. Del otro lado, los albos atraviesan un momento sólido y buscarán ratificar su buen ritmo con un triunfo que los catapulte al liderato.

La ‘Máquina’ se presenta en la tercera posición con 34 puntos, producto de una campaña que combina nueve victorias, siete empates y apenas dos derrotas. Los dirigidos por Jeaustin Campos recuperaron confianza tras vencer 2-0 a Platense en su más reciente compromiso, cortando así una racha irregular que incluyó tropiezos ante Choloma y empates frente a Lobos UPNFM y Juticalpa.

Mientras tanto, Olimpia vive uno de sus mejores tramos en el campeonato. El conjunto capitalino acumula 35 unidades, con un balance de 10 triunfos, cinco empates y tres caídas. Bajo la dirección de Eduardo Espinel, los blancos vienen de imponerse 2-1 a Marathón, resultado que amplió a cuatro su cadena de victorias consecutivas y a diez su racha sin conocer la derrota.

Ambos clubes están obligados a sumar de a tres si quieren desplazar a Motagua del primer puesto. El Ciclón Azul, líder con 36 puntos, también tendrá acción en la jornada frente a Choloma, en un partido donde no puede permitirse fallar.

En el historial entre ambos, Olimpia mantiene ventaja sobre Real España, con una diferencia favorable tanto en triunfos como en goles. El último cruce entre estos equipos terminó igualado 1-1 en Tegucigalpa, dejando abierta la expectativa para este nuevo capítulo en San Pedro Sula.

En el apartado arbitral, Armando Castro será el encargado de impartir justicia, acompañado por Shirley Perelló y Leonidas Hernández como asistentes, mientras que Luis Mejía fungirá como cuarto árbitro.