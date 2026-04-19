Demandas laborales: red orquestó embargos exprés por L1,131 millones

La demanda registrada en los juzgados de Juticalpa bajo el número 050-2024 llamó la atención de las máximas autoridades del Poder Judicial porque se interpuso por un monto de 741 millones de lempiras y en un tiempo récord de cinco meses el juez emitió una resolución de condena al Estado para pagar <b>975 millones de lempiras.</b>Otra demanda laboral que en los círculos legales causa sospecha es la contenida en el expediente 056-2024, interpuesta el 18 de julio de 2024, también en los juzgados de Juticalpa, contra la Secretaría de Educación por un monto de 21.7 millones de lempiras que la juez Noris Ofelia Bueso, según la información judicial, sentenció en el término de cuatro meses, por lo que el 18 de junio de 2025 se embargo la cuenta única del BCH.