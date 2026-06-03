Las selecciones más caras del Mundial 2026: ¿quién tiene la plantilla más valiosa?

El Mundial 2026 presenta una marcada diferencia en el valor de mercado entre las selecciones participantes, encabezadas por un grupo de potencias europeas. ¿quién tiene la plantilla más valiosa? A continuación los detalles.
Francia encabeza este ranking como la selección más valiosa del mundo. Campeona en 2018 y finalista en 2022, el equipo francés mantiene una de las plantillas más profundas y competitivas del planeta. Con figuras de talla mundial como Mbappé, Dembélé y Michael Olise, el conjunto de Deschamps va por otra copa.
La selección de Inglaterra ocupa el segundo lugar. El país que busca su primer título mundial desde 1966, llega tras dos finales consecutivas de Eurocopa perdidas. Su valoración está muy cerca del combinado francés.
España es tercera tras proclamarse campeona de la última Eurocopa. Lamine Yamal es su jugador mejor valorado con 200 millones de euros. La Roja es una de las candidatas serias al título en esta Copa del Mundo de United 2026.
Portugal. El combinado luso es cuarta en la lista de selecciones más valiosas. En lo que podría ser el último Mundial de Cristiano Ronaldo, el equipo cuenta con otras grandes estrellas como Bruno Borges, Joao Félix y Vitinha.
Alemania. Cuenta con una base sólida de futbolistas de primer nivel como Manuel Neuer, Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz y Joshua Kimmich. Su valor millonario lo coloca como candidata permanente en cualquier torneo.
Brasil, pentacampeón del mundo, ocupa el sexto lugar del ranking. Con Neymar nuevamente como referente y un plantel dirigido por Carlo Ancelotti, el equipo sudamericano llega con la ambición de conquistar su sexto título mundial. Vinícius es el jugador con mayor valor de la Canarinha con 150 millones de euros.
Países Bajos. Siempre ha sido una selección que compite en los mundiales y eso gracias a la calidad de jugadores que saca. Frenkie de Jong es uno de los más valiosos con 45 millones de euros, pero Ryan Gravenberch del Liverpool lidera con 90.
A pesar de ser la vigente campeona del mundo, la Argentina de Messi ocupa el octavo lugar en este ranking. Julián Álvarez y Enzo Fernández son los dos jugadores más valiosos de la Albiceleste con 90 millones de euros cada uno.
Noruega. Liderado por Erling Haaland y Martín Odegaard, el equipo europeo está valorado en más de 600 millones de euros, ocupando el noveno lugar de las selecciones más caras del Mundial. El valor del goleador del City es de 200 millones.
El combinado de Bélgica ha sido protagonista en los últimos mundiales por sus grandes jugadores. En este 2026, Jéremy Doku es su futbolista mejor valorado con 65 millones de euros. Courtois vale 18.
El Mundial 2026 arranca oficialmente el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El torneo tendrá un formato expandido por primera vez; participarán 48 selecciones, según confirmó la FIFA recientemente.