No hay tales, que declaren ordena el MP a los 9 de la Comisión

ENEE. Los entendidos creen que, así como el Erick y la Moncha dejaron la ENEE y no hay reformas, a la empresa solo le quedan dos caminos: que le pongan una bomba o la vendan pedaceada.

LUJO. En qué país del mundo existe una empresa que sobreviva si compra caro y vende barato. Bueno, y no sólo eso, la ENEE, como si tuviera tanto “superávit”, se da el lujo hasta de regalar su producto.

ELVIS. Por eso el Tommy convocó ayer de urgencia a los ejecutivos de la malograda empresa, a la CREE -a quien nadie le cree- y al sindicato de Miguel. “Is now o never”, como la canción de Elvis.

QUIEBRA. El “papi” jura por Anabel que no hay tales de privatización de la ENEE y que lo único que buscan con las reformas es sacarla de la quiebra.

URGE. La ENEE padece de “hemorragitis economisitis” y por eso es urgente llevarla al quirófano, explica el presidente de todos los hondureños, menos de Iroshka.

NUEVE. Ya vieron, en Las Lomas declararon sin lugar la impugnación de los nueve diputados de Mel Zelaya que integraron la comisión permanente espuria del pingüino del Redondo.

PABLO. Que Pablo Emilio los llame a declarar nuevamente y, si continúan con sus leguleyadas para driblar el brazo de la justicia, que le emita requerimientos fiscales a los nueve. Punto. “Prohibido olvidar”.

HECHOS. El boicot al proceso electoral, a la declaratoria del CNE y la intentona golpista de esa comisión espuria con el decreto aquel, no puede ni debe quedarse así, para que los hechos no se repitan. “Prohibido olvidar”.

PELAR. La mamá del “Gato Negro” dice que no hay tales que sea un criminal y que el muchacho se dedica a “pelar naranjas”. Es cierto que a los juzgados “jeibeños” llegó saludando a las bases con su dedo pulgar, pero eso es culpa de la chepa, que le puso las chachas con los brazos hacia adelante y no hacia atrás, como manda el protocolo.

IA. Mientras los vecinos avanzan con la IA, con el internet Starlink en escuelas y colegios, con tablets o computadoras para cada niño, en Honduras la “gran noticia” vuelve a ser que ayer hubo clases. Pobre, pueblo, pobre...

HIJOS. Reaparece el del arete y la colita, el que se jacta de no creer en Dios, azuzando las marchas magisteriales que tanto daño le causan a los hijos de los pobres que dicen defender.

FORO. El “papi” ha inaugurado el Tercer Foro Iberoamericano de Turismo, que se lleva a cabo en “jampedro”, con la participación de distintos países. ¿Le habrán regado maíz al Pollo?