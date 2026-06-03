Shia LaBeouf se declara culpable de agresión y recibe libertad condicional

El actor Shia LaBeouf se declaró este miércoles culpable de varios cargos de agresión por un altercado ocurrido en un bar durante la celebración del último Mardi Gras en Nueva Orleans, por el que fue detenido en febrero.
La estrella de cine fue sentenciada a dos años de libertad condicional, rehabilitación por abuso de alcohol, capacitación en sensibilización y clases de control de la ira, según documentos judiciales.
El caso vuelve a situar al actor estadounidense en el centro de la atención pública por los problemas personales y legales que han acompañado parte de su trayectoria en los últimos años.
Aunque alcanzó fama internacional gracias a la saga Transformers y a producciones como Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal (2008), su carrera también ha estado marcada por episodios de conducta problemática y luchas relacionadas con las adicciones.
El artista fue acusado por dos hombres de haberlos agredido durante una disputa pasada la medianoche en Royal Street, una zona turística conocida por sus restaurantes, hoteles y comercios.
Una de las víctimas denunció que el actor estadounidense le golpeó varias veces con el puño cerrado y que, tras abandonar el sitio, LaBeouf regresó y volvió a agredirlo a él y a otra persona antes de ser detenido por las autoridades.
Según los documentos judiciales, durante el altercado el actor también profirió comentarios homofóbicos contra los hombres involucrados en la disputa.
La abogada del intérprete describió el incidente ante la corte de Luisiana como "una pequeña pelea en un bar" y expresó que su cliente está "deseando centrarse en la familia, el trabajo y nuevos proyectos creativos".
LaBeouf fue ingresado inicialmente en un hospital debido a heridas menores. Posteriormente fue encarcelado brevemente, aunque recuperó la libertad tras pagar una fianza de 105.000 dólares y recibir la orden judicial de someterse a tratamiento por problemas de drogadicción.
La carrera del actor ha estado marcada por fuertes contrastes entre el reconocimiento profesional y las controversias fuera de los escenarios.
Tras convertirse en una de las jóvenes promesas más importantes de Hollywood durante la década de 2000, LaBeouf dio un giro hacia proyectos más personales e independientes, obteniendo elogios por trabajos como Honey Boy (2019), una película inspirada en su propia infancia y en la compleja relación con su padre.
A lo largo de los años, el intérprete también ha hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental y abuso de sustancias. En distintas entrevistas ha reconocido haber atravesado periodos difíciles que afectaron tanto su vida personal como su carrera profesional, además de haber buscado ayuda mediante tratamientos de rehabilitación.