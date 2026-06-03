Capturan a 11 funcionarios y exfuncionarios del BCH por presunta malversación en millonario desfalco

Tegucigalpa, Honduras.- Once funcionarios y exfuncionarios del Banco Central de Honduras (BCH), incluidos dos gerentes que actualmente continúan laborando en la institución, fueron capturados este miércoles tras la presentación de un requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público, que les atribuye la presunta comisión de 100 delitos de malversación imprudente relacionados con un millonario desfalco en perjuicio del ente emisor. La acción penal fue admitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, con sede en San Pedro Sula, bajo el expediente 0501-2026-210 JLCC-SPS J2.

Entre los acusados figura Arlen Fernando Cerrato Díaz, gerente del BCH en San Pedro Sula, señalado por 35 delitos de malversación imprudente. También fue capturado Virgilio Antonio Villalobo Gálvez, exjefe de la División de Operaciones, acusado por 32 delitos. Asimismo, el requerimiento fiscal incluye a Ana Cristina Oliva Cáceres, exgerente del BCH en San Pedro Sula; Aracely O'Hara Guillén y Carlos Fernando Ávila Hernández, quienes actualmente se desempeñan como gerentes del Banco Central en Tegucigalpa; además de Alex Geovani Caballero Altamirano, Luis Arturo Avilés Moncada, Edgardo Antonio Álvarez Molina, Horacio Armando Laínez Pineda, Williams Edgardo Arévalo Rodríguez y Marco Tulio Nájera, todos vinculados a áreas operativas y administrativas de la institución.