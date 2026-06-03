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La ENEE no será privatizada, dice Nasry Asfura: "Debemos luchar por recuperarla"

Nasry Asfura dijo que durante su gestión busca recuperar la ENEE y descartó que la estatal eléctrica sea privatizada. Aquí los detalles

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 15:54
La ENEE no será privatizada, dice Nasry Asfura: Debemos luchar por recuperarla

Nasry Asfura aseguró que su gobierno busca recuperar la estatal eléctrica y no privatizarla.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura descartó que en su administración la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) sea privatizada.

No obstante, el presidente Asfura dijo que sí se busca recuperar la sostenibilidad financiera y mejorar la calidad del servicio de la estatal eléctrica.

El presidente afirmó durante su participación en el III Foro Iberoamericano de Turismo que uno de sus compromisos durante su gestión es rescatar la estatal eléctrica.

“No estamos enfocados en privatizar la ENEE. Estamos enfocados como gobierno en buscar la mejor eficiencia para la empresa y tomar las decisiones necesarias para sacarla adelante”, enfatizó el presidente Asfura.

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También adelantó que en el Congreso Nacional se discutirá una iniciativa relacionada con la ENEE, por lo que aprovechó el espacio para hacerle un llamado a los parlamentarios para que respalden la moción.

Desde el gobierno sostienen que las pérdidas económicas que registra la ENEE son una de las mayores cargas a las finanzas públicas y de acuerdo con las autoridades, eso limita al Estado invertir en más recursos en áreas como salud, educación e infraestructura.

“La ENEE es una institución nacional y debemos luchar por recuperarla. Ese es el compromiso que tenemos como Gobierno para ofrecer un mejor servicio y contribuir al desarrollo del país”, indicó Asfura.

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La rehabilitación de circuitos con altos niveles de pérdidas, el fortalecimiento de líneas de distribución, la inversión en nuevas líneas de transmisión, la instalación de transformadores pendientes y el mejoramiento de los sistemas de medición son partes de las acciones que tomarán las autoridades para recuperar la estatal eléctrica.

Sobre las evaluaciones a sus ministros y funcionarios, dijo: “Quien no entienda nuestras ideas y nuestro ritmo de trabajo, no va a trabajar conmigo”.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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