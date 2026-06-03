La ENEE no será privatizada, dice Nasry Asfura: "Debemos luchar por recuperarla"

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura descartó que en su administración la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) sea privatizada.

No obstante, el presidente Asfura dijo que sí se busca recuperar la sostenibilidad financiera y mejorar la calidad del servicio de la estatal eléctrica.

El presidente afirmó durante su participación en el III Foro Iberoamericano de Turismo que uno de sus compromisos durante su gestión es rescatar la estatal eléctrica.

“No estamos enfocados en privatizar la ENEE. Estamos enfocados como gobierno en buscar la mejor eficiencia para la empresa y tomar las decisiones necesarias para sacarla adelante”, enfatizó el presidente Asfura.