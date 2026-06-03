CN ordena a comisiones dictaminar soluciones urgentes ante crisis de energía y atrasos en transporte

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional instruyó de manera oficial a las comisiones ordinarias de Energía y de Transporte para que asuman la tarea inmediata de investigar, reunirse con las autoridades competentes y estructurar informes técnicos que planteen soluciones definitivas a las problemáticas que golpean a ambos rubros. La determinación de la presidencia del Legislativo surge en respuesta a las constantes denuncias ciudadanas y de los sectores empresariales, quienes exigen respuestas gubernamentales ante la inestabilidad en el servicio eléctrico y el estancamiento administrativo en los permisos de operación del transporte público. En el renglón energético, la preocupación parlamentaria se centra en el severo racionamiento y las constantes fluctuaciones de voltaje que han venido afectando de forma cíclica al territorio hondureño durante el último trimestre.

La crisis del fluido eléctrico golpea con mayor crudeza a los departamentos de Choluteca y Valle, localizados en la zona sur del país, donde el comercio y los hogares experimentan pérdidas materiales sustanciales debido al deterioro de electrodomésticos y la interrupción de las jornadas laborales por los apagones continuos. ​"Le pedimos a la Comisión de Energía que se reúna con la Secretaría de Energía, la ENEE, también con la CREE y que vea qué solución podemos aportar desde el Congreso Nacional", instruyó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. ​La comitiva encargada del dictamen energético, la cual es integrada por diputados de todas las bancadas representadas en el Parlamento, deberá citar a las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) para establecer las causas reales del déficit. Zambrano señaló la necesidad de despolitizar las investigaciones para enfocarse de lleno en un diagnóstico estrictamente técnico que determine si las fallas derivan de la falta de generación, problemas en las líneas de transmisión o desatención interna.

El Poder Legislativo adelantó que existe total apertura política en la cámara para la aprobación de decretos de emergencia, ampliaciones presupuestarias o reformas de ley que sirvan de respaldo a la estatal eléctrica para subsanar la problemática antes de que finalice el año. Sin embargo, las autoridades del hemiciclo advirtieron que no tolerarán justificaciones de carácter partidario y exigieron que se castigue cualquier intento de boicot administrativo que pretenda desestabilizar la prestación del servicio público. ​"Esperamos el informe técnico por parte de la Comisión de Energía y si toca aprobarle un decreto para darle un respaldo a la ENEE para solucionar el problema que nos afecta a todos, vamos a colaborarlo", argumentó Zambrano.

Permisos de trabajo

Por otra parte, el sector del transporte terrestre interurbano enfrenta una parálisis burocrática institucional que mantiene en la ilegalidad operativa a empresas con décadas de trayectoria en el mercado hondureño. La parálisis administrativa responde a un rezago acumulado de cinco años por parte del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) en la renovación y emisión de las resoluciones de los permisos de operación y de explotación de rutas.​La falta de documentos vigentes coloca a los empresarios y transportistas de los diferentes departamentos en una posición de vulnerabilidad frente a las inspecciones en carreteras y dificulta el acceso a financiamientos bancarios para la renovación de las flotas de autobuses. La comisión legislativa de Transporte deberá entablar mesas de diálogo integrales con las organizaciones gremiales y los comisionados del IHTT para deducir las razones del retraso informático y operativo que frena la regularización del sector.