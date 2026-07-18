VIDEO: ¿Argentina campeona? hipopótamo Moo Deng lanza su predicción para el Mundial 2026

Bangkok, 18 jul (EFE).- El hipopótamo pigmeo tailandés Moo Deng, que en 2024 conquistó las redes sociales, predijo este sábado que la selección argentina se impondrá a la española en la final del Mundial, que se disputará el domingo.

Moo Deng, que vive en el zoo Khao Kheow —unos 110 kilómetros al este de Bangkok—, eligió hoy sin dudarlo una sandía preparada por sus cuidadores en la que aparecían las letras ARG y que estaba coronada con una bandera del país latinoamericano.

Narongwit Chodchoi, director del centro, explicó a los medios que la actividad busca entretener a los visitantes, a la vez que aportar enriquecimiento y ejercicio al animal, aunque recalcó que no invita a apoyar a un equipo en concreto ni a participar en otras actividades, como las apuestas, que están prohibidas en Tailandia.