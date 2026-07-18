Madre y padrastro explotaban sexual y laboralmente a niña de 12 años en Olancho

Olancho, Honduras.- En los últimos días, las autoridades policiales capturaron y enviaron a prisión a una madre y su pareja tras ser acusados de explotar sexual y laboralmente a una menor por un lapso de cuatro años en Juticalpa, Olancho. A través de su página oficial, la Policía Nacional informó que la pareja ofrecía a la niña de tan solo 12 años, a distintos hombres a cambio de pagos que oscilaban entre los 2,000 y 3,000 lempiras por semana. "Incluso era trasladada hacia los departamentos de Choluteca y La Paz para ser explotada sexualmente", dice parte del comunicado oficial.

El testimonio de la menor indica que la explotación inició desde que ella tenía apenas 8 años, así lo confirmó el portavoz del Poder Judicial, Johan Cambar. "La niña relata que fue violada por un señor al que los padres la vendieron; el señor muere y la niña regresa con los padres. Cuando regresa con los padres, el padrastro la violó cinco veces y la puso a trabajar domésticamente, y cobraba el dinero para drogarse con la mamá", manifestó el funcionario.

Acusados

La madre de la menor fue identificada como Agustina Ventura Vásquez, fue acusada de los delitos de trata de personas agravadas con fines de explotación sexual y trata de personas con fines de obligación a realizar actividades ilícitas. Por su parte, el padrastro de la víctima, identificado como Martín de Jesús Hernández, fue acusado de cinco delitos entre ellos: violación agravada, además de trata de personas agravadas con fines de servidumbre. Tras su captura, ambos fueron trasladados hacia Tegucigalpa para comparecer ante un juez con competencia en materia de criminalidad organizada, luego se les impuso la medida de detención judicial.

Explotación sexual