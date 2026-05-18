Cae padrastro que agredía sexualmente a su hijastra de 14 años; inició desde que tenía 11

De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades este lunes 18 de mayo, el individuo de 28 años -cuya identidad no fue revelada- comenzó a acosar a su hijastra desde que tenía nueve años. Dos años después, cuando la menor cumplió once, las agresiones sexuales escalaron .

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional capturó a un hombre acusado de agredir sexualmente a su hijastra de 14 años, en la aldea de Azacualpa , en Francisco Morazán.

El reporte también refiere que el agresor, de oficio mecánico, había amenazado a la niña con matarla a ella y a su madre si llegaba a denunciarlo, logrando mantenerla sometida y bajo los abusos durante varios años.

Pero finalmente, la denuncia llegó hasta la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), tras varios años de agresiones, por lo que agentes fueron desplegaron para rastrear al sospechoso y lograr su captura.

Durante la investigación, los agentes policiales lograron recabar pruebas técnicas y testificales que apuntan al sospechoso como el responsable de varios delitos sexuales en contra de la menor, procediendo con su aprehensión.

Tras la detención, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades del Ministerio Público para que responda por los delitos antes mencionados.