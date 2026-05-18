Cortes de energía eléctrica programados para este martes 19 de mayo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció las zonas que se quedarán sin el vital servicio este martes 19 de mayo en Honduras. El Distrito Central, Omoa, El Progreso, Santa Rosa, Sabá y Sonaguera son de los municipios que fueron incluidos en la lista de las zonas afectadas. Los cortes de energía fueron programados hasta por un lapso de seis horas, por lo que los residentes de estos lugares deben tomar las medidas necesarias. A continución el listado:

Distrito Central de 9:00 a. m .a 3:00 p. m.

La colonia Cascada, residencial Roble Oeste, residencial Copacabana, el sector del Templo Mormón y zonas aledañas.

Concepción Sur, Santa Bárbara de 8:30 a. m. a 2:30 p. m.

Agalteca, El Campesinado, La Boquita, Azacualpa, Canculunco, San Antonio de Chuchepeque, El Ocote, Agua Sáraca, Plan de Encima, El Tablón, El Barrial, Agua Caliente, Mojarras, Crucitas, Quebrada Honda, Nueva Esperanza, Los Nuevos Achotes, El Playón, La Isla, Pinabete, La Vueltosa, Peña Blanca, El Timbó, La Laguna, Los Troches, El Aguaje, El Pilón, El Diviso, Santa Fe, Santa Ana, San Ramón, La Palca, La Vega, El Gavilán, Zapotal, La Venada, Piedras de Agua, La Chorrera, Bordo Villa Nueva, El Molo, Los Laureles, Tejeras, San Juan, La Libertad, El Edén, Teocinte, Mal Paso, El Jengibral y San Fernando, incluyendo zonas cercanas a generadoras eléctricas.

Omoa, Cortés de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.

Colonia Ricardo Alvarado, Río Azul, Milla 3, 4 y 5, San Marcos, Chachahuala, Veracruz, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo Masca, Masca, Cuyamel, La Barra de Cuyamel, La Barra del Motagua, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera, entre otras zonas, incluyendo áreas cercanas a generadoras hidroeléctricas.

El Progreso, Negrito, Yoro de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

El Progreso y El Negrito, la interrupción será de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en Campo Cobahsa, aldeas Mocúla, Birichichi, Esfuerzos de Jesús, Campo Paloma, Pavón 1 y 2, Veracruz, La Fragua, kilómetro 45 y aldea La Dora.

Santa Rosa de Copán de 9:15 a. m. a 3:15 p. m.

Buena Vista, Campamento, El Jaral, El Mirador, El Planón, El Raisal, El Rosario, El Tamarindo, Gotas de Sangre, La Casita, La Libertad, La Reforma, Planes de la Brea, Los Ranchos, Mirasol, Plan Grande, Rastrojitos, Río Amarillo, Río Blanco, San Jerónimo, Tierra Fría, Vara de Cohete, Aeropuerto Río Amarillo, Parque Arqueológico Copán, Aduana El Florido, Barbasco, Descombros, Guarumal, La Cumbre, Las Juntas, Las Peñas, La Esperanza, Miramar, Mirasolito, Motagua, Pinalito, Platanales, Pueblo Viejo, Río Negro, Sesesmiles, Las Delicias, Finca El Cisne, La Zona, Las Flores, Agua Buena, Colón Jubuco, Monte Los Negros, Montecristo, Salitrón, El Quebracho, Plan del Danto, Hacienda Grande, El Cordoncillo, Llanetillos, El Cedral, Jubucon, Rincón del Buey, El Chilar, San Lucas, Unión Cedral, San Rafael, El Corralito, La Estanzuela, Porvenir, Barbasqueadero, Nueva Armenia, Santa Rosita, Carrizalón, Carrizalito, Los Amates, Agua Caliente, San Antonio, El Triunfo, El Caobal, La Wegona, Castañales, Nueva Virginia, Agua Fría, Agua Sucia, Generadora El Cisne, El Limoncito, El Naranjo, El Manzano, Nuevo Espíritu, Queseras, San Antonio Curarén, Santa Inés, Sulay y caseríos cercanos.

Saba, Colón de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Bo. Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, col. Alemán, Brisas de Monga, centro de Sabá, col. La Castellana, Cholomeña, col. Suiza, col. Las Palmas, col. Palma Real, col. Pradera I, II, III y IV, col. La Standard, col. Bella Vista, col. Hábitat, bo. Colombia, Monte Fresco, Coop. Sabá, Uva Sureña, Nueva Sureña, Elixir, El Esfuerzo Hondureño, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Regaderos, Orica, Palos de Agua, Luzón Palmeras, Paguales, Santa Ana, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Pequeña Suiza, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba, Palos de Agua Abajo y sectores de la Standard Fruit Co. (empacadoras, Nerones, Copete I y II y Bohemia).

Sonaguera y Trujillo, Colón de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Sectores de Escano, Los Sureños, Los Mangos, Los Maestros, bo. Las Flores, Los Montillos, bo. Arriba, el centro, bo. Cotacol, bo. Monte Fresco, Los Laureles, Los Castaños, col. 25 de Septiembre, bo. Abajo, col. Morazán, col. Wilfredo Ortiz, bo. San Martín, col. Porvenir, Carrioles, Sabana de Útila, Juan Lázaro, Útila, El Tapón, col. 21 de Noviembre, La Curva, La Pita, Lajigua, Las Piñas, Río de Piedra, Quebrada de Arena, Guayabal, Cuyulapa, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Bella Vista, Churrúsquera, La Cubana, Lorelay, Parmas, Nueva Sinaí, Agua Caliente, col. 3 de Mayo, Holanda Linda, Punta de Rieles, Masicales, Río Arriba, Monte de Abajo, Chacalapa, La Atascosa, Panamá, Remolino, El Coco, Ilanga, Rigores, El Chorro, aldea de Faust, Irineo, Limón, La Hilaria, El Jazmín, Lorencito, Las Pilas, La Danta, Los Ángeles, La Brea, Descombro, Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces y Lanza.

Balfate, Colón de 9:00 a. m. a 12:00 p. m.