Barril de agua cuesta hasta L80; hasta 600% más caro que el agua por tubería

Tegucigalpa, Honduras.- La crisis de abastecimiento de agua potable vuelve a golpear a cientos de familias en Tegucigalpa y Comayagüela, donde al menos 280 colonias dependen de la compra de barriles de agua debido a la falta de suministro regular o a la inexistencia de conexión con la red de distribución.

En estos sectores, los hogares pagan entre 50 y 80 lempiras por barril, un gasto que se ha convertido en parte de la economía diaria de muchas familias, especialmente en zonas altas y de difícil acceso donde el servicio por tubería no llega.

Las zonas más afectadas se ubican en el oeste, suroeste y noroeste, así como en la parte alta de Comayagüela, donde el suministro por tubería no llega de forma regular o simplemente no existe.

En estos sectores, el acceso al agua depende de cisternas privadas o vendedores informales.

Entre las colonias que enfrentan esta situación figuran La Australia, Nueva España, 25 de Enero, sector El Mogote, Nueva Australia, Nueva Jerusalén y Monte de Los Olivos, donde los vecinos aseguran que deben organizarse diariamente para poder abastecerse.

A esta lista se suman colonias como Nueva Capital, La Berlín, Santa Clara y San José de la Ulloa, que forman parte de las cientos de colonias que no cuentan con conexión estable a la red de agua potable.

También se reportan dificultades en sectores como Los Pinos, Villa Vieja y algunas zonas de Villa Nueva, donde el suministro en tubería es irregular o inexistente, obligando a las familias a depender del agua comprada.

“Muchas personas se quejan de que no les llega el agua potable; nosotros compramos el vital líquido hasta 60 lempiras y a veces hay que andar rogando porque por dos barriles ni le quieren vender a uno”, lamentó Petronila Martínez, residente en la colonia Nueva Capital.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Juntas de Agua de Honduras, Manuel Amador, el problema no es nuevo y se ha agudizado por la falta de capacidad en la red de distribución. “Tenemos alrededor de 280 barrios y colonias que no están conectados a la red porque no hay capacidad. Es una situación crítica la que estamos atravesando”, afirmó el entrevistado.

Amador agregó que incluso en los sectores que sí cuentan con conexión, cerca del 40% de los usuarios no recibe el servicio de manera regular, lo que evidencia un deterioro general del sistema de abastecimiento en la capital.