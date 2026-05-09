Denuncian cobro de L15 por barril de agua en cisternas; alcaldía asegura que es gratis

Tegucigalpa, Honduras.- Según denunciaron vecinos de la colonia La Era y otros sectores, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) vende a 15 lempiras el barril de agua. Los residentes aseguran que el cobro se realiza sin excepciones y que existe una orden para vender el agua.
“Cuando llegan ahí, dicen 15 lempiras”, relató una de las afectadas, quien afirmó que el cobro se mantiene cada vez que arriba una cisterna a la zona.
Los pobladores señalaron a EL HERALDO que el servicio no sería gratuito, a pesar a declaraciones previas del gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, quien aseguró que el agua distribuida por cisternas se entregaba sin costo.
De acuerdo con los testimonios, la última vez que la cisterna llegó al sector fue entre miércoles y viernes de la semana pasada, pero muchos vecinos no lograron abastecerse debido a las largas filas y la alta demanda.
“Cuando llega, no se alcanza a comprar porque la gente hace fila por la necesidad”, expresó una residente afectada por la escasez del servicio.
Los denunciantes mencionaron que el problema afecta sectores como La Era, Nueva Era, Travesía y Ecovivienda, donde aseguran que varias familias permanecen sin acceso regular al agua potable.
Entre las colonias donde se estaría vendiendo el agua a 15 lempiras el barril, según la denuncia, se encuentra La Sosa, La Travesía, 30 de Noviembre, 28 de Marzo, Nueva Era y la colonia La Trinidad.
Por su parte, Gustavo Boquín, gerente de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS ), informó que es totalmente falso que se venda el barril de agua a 15 lempiras.
“Totalmente falso hay órdenes del señor alcalde Juan Digo Zelaya, para que el agua en las pipas sea en este momento totalmente gratuita para todas las colonias periurbanas", aseguró Boquín.
Amplió que la entrega de agua es en todas las colonias de la capital: “Desde Lomas del Guijarro hasta la colonia Ayestas, la Nueva Capital y todo, porque la responsabilidad de UMAPS es darle agua y suministro a todas las colonias", concluyó el gerente.
La situación ocurre en medio de rumores difundidos en redes sociales, donde se han posteado imágenes que sugieren que las pipas de agua llevan escrito el mensaje :"Pipa solidaria, ¡A tan solo 15 lempiras el barril!", pero que tras una indagación de este rotativo, corresponden a imágenes generadas con herramientas de edición para alterar las fotografías.