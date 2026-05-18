Revocan arresto domiciliario a empresario de EE UU acusado de fraude al Estado de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El empresario estadounidense Murray Paul Farmer, acusado de un supuesto fraude en perjuicio del Estado hondureño por más de 110 millones de dólares y que él niega, continuará su proceso penal en libertad después de que le fuera revocada la medida de arresto domiciliario que cumplió desde hace dos meses.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó este lunes a los periodistas que un juez hondureño sustituye el arresto domiciliario por la prohibición de salir del país y la obligación de registrar su firma en el sistema biométrico de la Corte Suprema de Justicia.

El estadounidense deberá presentar además una fianza de 100.000 dólares y quedará bajo la tutela y vigilancia de su equipo de defensa, que tendrá que rendir un informe ante las autoridades cada 15 días, añadió Silva.