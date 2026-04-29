Caso de empresario Murray Farmer sigue en el radar de cadenas televisivas de EE UU

Tegucigalpa, Honduras.-El caso del empresario estadounidense Murray Farmer continúa generando impacto en Estados Unidos, donde importantes cadenas de televisión mantienen un seguimiento constante a su situación legal en Honduras.

La cobertura mediática ha aumentado en las últimas semanas, colocando el proceso judicial en la agenda informativa internacional y despertando interés entre la audiencia estadounidense.

Farmer permanece bajo arresto domiciliario desde hace más de un mes, tras viajar al país centroamericano con el objetivo de resolver una disputa legal que se remonta a más de dos décadas.

En una entrevista reciente por videollamada, el empresario mostró una chaqueta con el número 39, en referencia a los días que ha permanecido retenido fuera de su país.

El origen del caso se remonta al año 2000, cuando su empresa DRC fue contratada por el gobierno de Honduras para ejecutar proyectos de agua y alcantarillado tras el paso del huracán Mitch en 1998. Según Farmer, su compañía no recibió el pago por esos trabajos.

En 2025, las autoridades hondureñas presentaron cargos por presunto fraude relacionado con ese proyecto.