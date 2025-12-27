Alcaldía reparte agua a instituciones mientras barrios siguen sin servicio

Tegucigalpa, Honduras.-La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que durante el año 2025 se han distribuido de forma gratuita más de 13.8 millones de galones de agua potable a través de camiones cisterna a diferentes instituciones públicas.
Según la comuna, esta distribución ha permitido atender a escuelas públicas, centros de cuidado infantil, asilos de ancianos y hospitales del sistema público, además de varias instituciones gubernamentales que dependen del suministro regular de agua.
Las autoridades municipales destacaron que el apoyo busca garantizar condiciones mínimas de salubridad y funcionamiento en estos espacios, especialmente durante los períodos de mayor sequía, cuando la demanda supera la capacidad del sistema de distribución tradicional.
Sin embargo, hay miles de capitalinos que habitan en las zonas altas de Comayagüela, donde el acceso al agua potable sigue siendo limitado, necesitan del vital líquido y obliga a las familias a comprar por barriles a precios muy altos.
Actualmente, el costo de un barril de agua oscila entre 40 y 50 lempiras, pero durante los meses críticos de marzo y abril el precio puede elevarse hasta los 80 lempiras, una carga económica que muchos consideran injusta frente a quienes reciben el servicio directamente a través de las llaves en sus hogares.
Vecinos de estos sectores señalan que el gasto en agua se vuelve insostenible, especialmente para familias de bajos ingresos, que deben priorizar la compra del líquido sobre otras necesidades básicas.
Ante esta problemática que se arrastra desde hace varias décadas, distintas administraciones municipales y gubernamentales han planteado la construcción de nuevas represas que permitan ampliar la capacidad de abastecimiento para el Distrito Central.
Uno de los proyectos más mencionados es la represa San José, una obra que, según la comuna capitalina permanece inconclusa y apenas ha alcanzado un avance del 36% tras cuatro años.
Sobre este tema, el presidente de la Asociación de Juntas de Agua de Honduras, Manuel Amador, indicó que el Distrito Central enfrenta un déficit de aproximadamente 100 millones de metros cúbicos de agua, una cifra que evidencia la urgencia de soluciones a través de represas.
Amador subrayó que la construcción de más embalses es una necesidad impostergable para paliar la falta de agua en la capital hondureña.