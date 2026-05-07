Detienen a un hombre acusado de abuso sexual contra sus dos sobrinos en Siguatepeque

El detenido, de 43 años, es originario y residente de la aldea El Sute , en Siguatepeque, departamento de Comayagua.

Siguatepeque, Honduras.- La Unidad Metropolitana de Policía número 16 (UMEP-16) capturó en las últimas horas a un hombre acusado de cometer agresiones sexuales agravadas en perjuicio de sus sobrinos, menores de 6 y 8 años de edad.

La operación policial se ejecutó en la comunidad donde reside el sospechoso, en cumplimiento de una orden de captura emitida el 6 de mayo de 2026 por el Juzgado de Letras de Siguatepeque.

De acuerdo con el expediente judicial, el imputado habría aprovechado quedarse a solas con una niña de 6 años, quien es su sobrina, para cometer la supuesta agresión sexual. Posteriormente, presuntamente le ofreció dinero a la menor para que no informara a su padre sobre lo ocurrido.

Según el informe policial, cuando el padre de la niña llegó al lugar, la menor le relató lo sucedido. Asimismo, el niño de 8 años también manifestó que su tío le habría realizado tocamientos indebidos sin su consentimiento.

Tras conocer la denuncia, el padre acudió a las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), cuyos agentes remitieron el informe correspondiente ante los juzgados competentes.