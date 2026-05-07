Detienen a un hombre acusado de abuso sexual contra sus dos sobrinos en Siguatepeque

Siguatepeque, Honduras.- La Unidad Metropolitana de Policía número 16 (UMEP-16) capturó en las últimas horas a un hombre acusado de cometer agresiones sexuales agravadas en perjuicio de sus sobrinos, menores de 6 y 8 años de edad.
El detenido, de 43 años, es originario y residente de la aldea El Sute, en Siguatepeque, departamento de Comayagua.
La operación policial se ejecutó en la comunidad donde reside el sospechoso, en cumplimiento de una orden de captura emitida el 6 de mayo de 2026 por el Juzgado de Letras de Siguatepeque.
De acuerdo con el expediente judicial, el imputado habría aprovechado quedarse a solas con una niña de 6 años, quien es su sobrina, para cometer la supuesta agresión sexual. Posteriormente, presuntamente le ofreció dinero a la menor para que no informara a su padre sobre lo ocurrido.
Según el informe policial, cuando el padre de la niña llegó al lugar, la menor le relató lo sucedido. Asimismo, el niño de 8 años también manifestó que su tío le habría realizado tocamientos indebidos sin su consentimiento.
Tras conocer la denuncia, el padre acudió a las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), cuyos agentes remitieron el informe correspondiente ante los juzgados competentes.
Las autoridades informaron que el detenido fue remitido al órgano judicial correspondiente por suponerlo responsable del delito de otras agresiones sexuales agravadas, mientras continúa el proceso conforme a ley.