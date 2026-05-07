Murió la periodista Mariela Flores, tras luchar contra el cáncer

Tegucigalpa, Honduras.- La periodista hondureña Mariela Flores murió la noche del miércoles, 6 de mayo, tras una intensa lucha contra un cáncer. La triste noticia fue confirmada por TuNota, medio en el que laboraba.

Desde inicios de 2026, la comunicadora de 32 años permanecía ingresada en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Lamentablemente, su condición de salud no logró revertirse.

Mariela no era solo una periodista. Era madre, esposa e hija, y quienes la conocieron la describen con las mismas palabras: entregada, cercana, apasionada.

A lo largo de su carrera recorrió varias casas periodísticas. Pasó por Grupo OPSA, luego por la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas, donde construyó amistades que hoy lloran su partida.

En sus últimos meses se desempeñaba como productora y redactora en TuNota.com, medio desde el que sus compañeros la recuerdan como alguien que hacía del periodismo algo más humano cada día.

Tras la confirmación de su fallecimiento, amigos y colegas han expresado su consternación a través de redes sociales. Asimismo, le han dejado mensajes de solidaridad al periodista Elías Acosta de TN5 Estelar, quien era el compañero de vida de Mariela Flores.

La directora corporativa de Noticias de Televicentro y Emisoras Unidas, Alejandra Andino, fue una de las primeras voces del gremio en pronunciarse: "Estamos sumamente impactados y tristes con esta noticia. Desde que nos dimos cuenta del diagnóstico de Mariela acompañamos en todo lo que pudimos como empresa y compañeros, tanto a Mariela como a su esposo".

Cabe recordar que el pasado 17 de abril, compañeros y amigos organizaron una noche benéfica para ayudar con los gastos médicos. Fue un gesto genuino de solidaridad que, aunque no pudo cambiar el desenlace, le demostró a Mariela lo mucho que la querían.