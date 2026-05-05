Muere la periodista Yolaine Díaz en incendio en Nueva York junto a su madre

Nueva York, Estados Unidos.-La periodista dominicana Yolaine Díaz falleció en un incendio registrado en un edificio de apartamentos de seis pisos en el sector de Inwood, en el Alto Manhattan, en Nueva York. En el trágico suceso también murieron su madre, Ana Mirtha Lantigua, y una tercera persona.

De acuerdo con reportes del medio People en Español, Díaz y su madre intentaron escapar de las llamas a través de la escalera interior del inmueble, pero fueron sorprendidas por la intensa humareda que les impidió continuar su huida.

El padrastro de la periodista logró salvar su vida al utilizar la escalera de incendios exterior del edificio, lo que evidencia la rapidez con la que se propagó el fuego dentro de la estructura.

Las autoridades informaron que el incendio se originó en el primer piso del inmueble y se extendió rápidamente a través de las escaleras internas, lo que dificultó la evacuación de los residentes.