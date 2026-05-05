Muere la periodista Yolaine Díaz en incendio en Nueva York junto a su madre

Nueva York, Estados Unidos.-La periodista dominicana Yolaine Díaz falleció en un incendio registrado en un edificio de apartamentos de seis pisos en el sector de Inwood, en el Alto Manhattan, en Nueva York. En el trágico suceso también murieron su madre, Ana Mirtha Lantigua, y una tercera persona.
De acuerdo con reportes del medio People en Español, Díaz y su madre intentaron escapar de las llamas a través de la escalera interior del inmueble, pero fueron sorprendidas por la intensa humareda que les impidió continuar su huida.
El padrastro de la periodista logró salvar su vida al utilizar la escalera de incendios exterior del edificio, lo que evidencia la rapidez con la que se propagó el fuego dentro de la estructura.
Las autoridades informaron que el incendio se originó en el primer piso del inmueble y se extendió rápidamente a través de las escaleras internas, lo que dificultó la evacuación de los residentes.
Además de las tres víctimas mortales, el siniestro dejó al menos 14 personas heridas, mientras que cerca de 100 residentes resultaron desplazados tras perder sus hogares a causa del incendio.
Yolaine Díaz, oriunda de Bonao, en la provincia de Monseñor Nouel, emigró a Estados Unidos durante su adolescencia. Se graduó de Lehman College, en El Bronx, y desarrolló una destacada carrera en el ámbito del periodismo de entretenimiento.
Durante más de 15 años formó parte de la revista People en Español, donde inició como interna y logró escalar hasta convertirse en editora de moda y belleza, consolidándose como una voz influyente en el mundo de las celebridades latinas.
A lo largo de su trayectoria, entrevistó a reconocidas figuras como Shakira, Enrique Iglesias, Jennifer López, Marc Anthony, Eva Longoria, William Levy, Laura Pausini, Daddy Yankee y Rita Moreno. En 2022 dejó su cargo formal en la revista, aunque continuó colaborando activamente, siendo su última publicación una guía de belleza fechada el 26 de abril.