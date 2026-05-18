Mbappé con un pie fuera de Real Madrid: Gigante de Europa tiene 200 millones para su fichaje

Giro inesperado en el futuro de Kylian Mbappé. Está incomodo en Real Madrid y gigante de Europa prepara millonada por su fichaje.
La paciencia en el Real Madrid parece haber llegado a su fin y la situación de Kylian Mbappé es cada vez más delicada. En apenas un mes, el delantero francés pasó de ser la gran estrella esperada a convertirse en el centro de todas las críticas por parte de los aficionados madrileños.
El rendimiento del atacante no es el único problema en la capital española, ya que su relación con el resto de los futbolistas del plantel es casi inexistente. Los directivos del club también comenzaron a perder la confianza en él debido a sus constantes actitudes fuera de la cancha.
La tensión terminó de explotar en los últimos días tras el partido que el Real Madrid disputó contra el Real Oviedo por el torneo local. Mbappé tuvo un fuerte cruce de declaraciones que apuntó directamente contra el entrenador del equipo, Álvaro Arbeloa.
Los problemas serios comenzaron a notarse unas semanas atrás, cuando el equipo se jugaba partidos clave para mantener vivas sus oportunidades en el campeonato de liga. Mientras sus compañeros se exigían al máximo, el delantero disfrutaba de unos días de descanso en un barco en Italia.
Esta actitud generó un enorme enojo entre los referentes principales del vestuario, quienes consideraron el viaje como una falta de respeto total. La desconexión entre el jugador y el grupo se volvió tan grande que muchos ya hablan de una ruptura que no tiene retorno.
El malestar no se quedó solo entre los futbolistas, sino que llegó rápidamente a las oficinas de los altos mandos de la institución. Los dirigentes consideran que la figura principal del equipo no puede mostrar esa falta de compromiso, menos después de un año sin levantar trofeos.
Lejos de intentar calmar las aguas, Mbappé decidió hablar públicamente y generó más divisiones al defender la gestión anterior de Xabi Alonso. El francés aseguró que el juego del equipo era mucho mejor durante los primeros meses de la temporada que en la actualidad.
Para colmo, el futbolista no tuvo filtros al revelar una conversación privada que mantuvo con el técnico actual antes del último encuentro. Según sus palabras, Arbeloa le notificó que sería suplente por estar considerado actualmente como la cuarta opción en el ataque.
El delantero detalló que el entrenador prefiere poner por delante de él a jóvenes promesas y figuras establecidas como Franco Mastantuono, Vinicius y Gonzalo. Esta declaración pública cayó muy mal dentro de la institución y aumentó el clima de incomodidad general.
Ante este panorama tan desgastante, el futuro del atacante en España es una verdadera incógnita, a pesar de tener un contrato firmado hasta mediados del año 2029. Mbappé siente que no recibe el respeto que merece y su descontento crece con el paso de los días.
El conflicto no pasa desapercibido en el resto de Europa y ya hay una potencia de Inglaterra que sigue con mucha atención todo lo que ocurre. Se trata del Liverpool, un equipo que intentó contratar al delantero en varias oportunidades desde que jugaba en Francia.
En el club inglés saben perfectamente que el ambiente en Madrid está muy revolucionado y ven una oportunidad única para intentar su fichaje. Saben que si el jugador decide forzar su salida, ellos estarán en la primera línea para ofrecerle un nuevo destino por unos 200 millones de euros.
Una de las grandes ventajas para el Liverpool es que el atacante no tiene chances de regresar a su antiguo club, el Paris Saint Germain. Su salida de Francia se dio en muy malos términos con la directiva parisina, que ahora disfruta de un gran presente deportivo sin él.
El propio Mbappé reconoció en el pasado que el conjunto inglés es el equipo preferido de su madre y que incluso llegó a conversar con los directivos británicos hace unos años. Ahora, con el caos instalado en el Real Madrid, ese viejo interés podría transformarse en una realidad muy pronto.