DPI reporta más de 200 capturas por delitos sexuales en lo que va del año

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que, como resultado de sus operaciones a nivel nacional, ha logrado la detención de 216 personas vinculadas a distintos delitos sexuales durante el primer trimestre del año y los primeros días de abril.

De acuerdo con el informe, la mayoría de las capturas se ejecutaron mediante órdenes judiciales, sumando 161 personas remitidas a los tribunales tras procesos de investigación. Asimismo, 27 individuos fueron detenidos en flagrancia, 15 bajo figuras de aprehensión y 13 mediante detenciones preventivas.