  1. Inicio
  2. · Sucesos

DPI reporta más de 200 capturas por delitos sexuales en lo que va del año

Las detenciones se realizaron mediante órdenes judiciales, flagrancia y otras acciones investigativas, como parte de operativos a nivel nacional contra este tipo de delitos

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 09:02
DPI reporta más de 200 capturas por delitos sexuales en lo que va del año

La mayoría de capturas son por delitos contra menores de edad en el país.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que, como resultado de sus operaciones a nivel nacional, ha logrado la detención de 216 personas vinculadas a distintos delitos sexuales durante el primer trimestre del año y los primeros días de abril.

De acuerdo con el informe, la mayoría de las capturas se ejecutaron mediante órdenes judiciales, sumando 161 personas remitidas a los tribunales tras procesos de investigación. Asimismo, 27 individuos fueron detenidos en flagrancia, 15 bajo figuras de aprehensión y 13 mediante detenciones preventivas.

Motociclista resulta gravemente herido tras choque con vehículo en San Pedro Sula

Las autoridades destacaron que estos resultados se derivan de trabajos de inteligencia, seguimiento y análisis técnico-científico desarrollados por equipos especializados en los 18 departamentos del país , lo que ha permitido avanzar en la identificación y captura de sospechosos.

Según la DPI, estas acciones buscan reducir la impunidad en delitos que afectan especialmente a sectores vulnerables, reforzando la respuesta ante denuncias ciudadanas y priorizando la atención de estos casos.

Capturan a salvadoreño por homicidio en el departamento de La Paz

La institución reiteró su llamado a la población para denunciar cualquier hecho delictivo a través de los canales habilitados, asegurando que cada caso será investigado con rigurosidad y conforme a la ley.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias