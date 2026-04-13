DPI reporta más de 200 capturas por delitos sexuales en lo que va del año

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que, como resultado de sus operaciones a nivel nacional, ha logrado la detención de 216 personas vinculadas a distintos delitos sexuales durante el primer trimestre del año y los primeros días de abril.
De acuerdo con el informe, la mayoría de las capturas se ejecutaron mediante órdenes judiciales, sumando 161 personas remitidas a los tribunales tras procesos de investigación. Asimismo, 27 individuos fueron detenidos en flagrancia, 15 bajo figuras de aprehensión y 13 mediante detenciones preventivas.
Las autoridades destacaron que estos resultados se derivan de trabajos de inteligencia, seguimiento y análisis técnico-científico desarrollados por equipos especializados en los 18 departamentos del país , lo que ha permitido avanzar en la identificación y captura de sospechosos.
Según la DPI, estas acciones buscan reducir la impunidad en delitos que afectan especialmente a sectores vulnerables, reforzando la respuesta ante denuncias ciudadanas y priorizando la atención de estos casos.
La institución reiteró su llamado a la población para denunciar cualquier hecho delictivo a través de los canales habilitados, asegurando que cada caso será investigado con rigurosidad y conforme a la ley.