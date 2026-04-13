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Capturan a salvadoreño por homicidio en el departamento de La Paz

El sospechoso fue detenido en la misma zona donde ocurrió el crimen, tras un operativo policial que permitió ubicarlo y asegurar evidencias clave para la investigación

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 07:14
Capturan a salvadoreño por homicidio en el departamento de La Paz

El detenido es acusado de quitarle la vida a José Pablo Gómez.

 Foto: Cortesía.

La Paz, Honduras.- En una rápida y contundente operación policial, las autoridades lograron la captura en flagrancia de un ciudadano salvadoreño, de 57 años, señalado como el principal sospechoso del delito de homicidio en perjuicio de un hondureño, en el municipio de Santa Elena, departamento de La Paz.

La detención se produjo luego de una denuncia recibida en el punto de control fronterizo de Pasamono, que alertaba sobre la muerte violenta de una persona en una zona montañosa de la aldea Cueva del Monte. Equipos policiales se desplazaron de inmediato al sector, donde confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de José Pablo Gómez.

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Tras intensos trabajos de búsqueda, vigilancia y seguimiento en el área, los agentes lograron ubicar y detener al sospechoso en la misma zona donde presuntamente se cometió el crimen. Al momento de su captura, se le decomisaron varias prendas de vestir con manchas oscuras, presumiblemente de sangre, entre ellas una camisa tipo polo color rojo, un pantalón gris y un par de zapatos.

El detenido, originario de El Salvador y residente en la comunidad donde ocurrieron los hechos, fue trasladado a las instalaciones del DPI en Marcala, donde quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.

Las evidencias decomisadas serán analizadas por especialistas de la Policía Científica y Criminalística como parte de la investigación.

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La Policía Nacional informó que la operación fue ejecutada de manera conjunta por la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), reiterando su compromiso de actuar de forma inmediata y contundente ante cualquier hecho delictivo, garantizando la seguridad ciudadana en el país.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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