Capturan a salvadoreño por homicidio en el departamento de La Paz

La Paz, Honduras.- En una rápida y contundente operación policial, las autoridades lograron la captura en flagrancia de un ciudadano salvadoreño, de 57 años, señalado como el principal sospechoso del delito de homicidio en perjuicio de un hondureño, en el municipio de Santa Elena, departamento de La Paz. La detención se produjo luego de una denuncia recibida en el punto de control fronterizo de Pasamono, que alertaba sobre la muerte violenta de una persona en una zona montañosa de la aldea Cueva del Monte. Equipos policiales se desplazaron de inmediato al sector, donde confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de José Pablo Gómez.

Tras intensos trabajos de búsqueda, vigilancia y seguimiento en el área, los agentes lograron ubicar y detener al sospechoso en la misma zona donde presuntamente se cometió el crimen. Al momento de su captura, se le decomisaron varias prendas de vestir con manchas oscuras, presumiblemente de sangre, entre ellas una camisa tipo polo color rojo, un pantalón gris y un par de zapatos. El detenido, originario de El Salvador y residente en la comunidad donde ocurrieron los hechos, fue trasladado a las instalaciones del DPI en Marcala, donde quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente. Las evidencias decomisadas serán analizadas por especialistas de la Policía Científica y Criminalística como parte de la investigación.