Motociclista resulta gravemente herido tras choque con vehículo en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.– Un motociclista resultó gravemente herido la madrugada de este lunes -13 de abril-, tras colisionar contra un vehículo en la ciudad de San Pedro Sula (SPS).

De acuerdo con información preliminar, el accidente se produjo cuando el automóvil involucrado le habría quitado el derecho de vía al motociclista, provocando el impacto.

A raíz del choque, la motocicleta quedó completamente destruida, mientras que el conductor sufrió heridas de gravedad.