Motociclista resulta gravemente herido tras choque con vehículo en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.– Un motociclista resultó gravemente herido la madrugada de este lunes -13 de abril-, tras colisionar contra un vehículo en la ciudad de San Pedro Sula (SPS).
De acuerdo con información preliminar, el accidente se produjo cuando el automóvil involucrado le habría quitado el derecho de vía al motociclista, provocando el impacto.
A raíz del choque, la motocicleta quedó completamente destruida, mientras que el conductor sufrió heridas de gravedad.
Familiares del afectado fueron alertados y se desplazaron de inmediato hasta el lugar para trasladarlo a un centro asistencial.
Hasta el momento, se desconoce la identidad del motociclista y su estado de salud exacto; sin embargo, se confirmó que ya recibe atención médica.
Al sitio también llegaron elementos de la Policía Nacional (PN), quienes brindaron apoyo en la escena y comenzaron con la recolección de evidencias.
Las autoridades informaron que mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.