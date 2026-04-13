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Motociclista resulta gravemente herido tras choque con vehículo en San Pedro Sula

El accidente ocurrió la madrugada de este lunes 13 de abril, luego de que un automóvil presuntamente le quitara el derecho de vía; la víctima fue trasladada a un centro asistencial

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 06:20
Motociclista resulta gravemente herido tras choque con vehículo en San Pedro Sula

A raíz del choque, la motocicleta quedó completamente destruida, mientras que el conductor sufrió heridas de gravedad.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.– Un motociclista resultó gravemente herido la madrugada de este lunes -13 de abril-, tras colisionar contra un vehículo en la ciudad de San Pedro Sula (SPS).

De acuerdo con información preliminar, el accidente se produjo cuando el automóvil involucrado le habría quitado el derecho de vía al motociclista, provocando el impacto.

A raíz del choque, la motocicleta quedó completamente destruida, mientras que el conductor sufrió heridas de gravedad.

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Familiares del afectado fueron alertados y se desplazaron de inmediato hasta el lugar para trasladarlo a un centro asistencial.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del motociclista y su estado de salud exacto; sin embargo, se confirmó que ya recibe atención médica.

Al sitio también llegaron elementos de la Policía Nacional (PN), quienes brindaron apoyo en la escena y comenzaron con la recolección de evidencias.

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Las autoridades informaron que mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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