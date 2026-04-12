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Con 19 kilos de cocaína capturan misquito en afluente del río Plátano, en La Mosquitia

El hombre fue trasladado desde Puerto Lempira hasta la capital, para iniciar el proceso de judicialización

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 14:28
Con 19 kilos de cocaína capturan misquito en afluente del río Plátano, en La Mosquitia

El detenido es custodiado por efectivos militares, junto a la evidencia de los 19 kilos de cocaína, el dinero y el arma de fuego.

 Foto: Cortesía FF AA

Gracias a Dios, Honduras.- En posesión de 19 kilos de cocaína, un hombre oriundo de La Mosquitia hondureña, fue capturado por efectivos militares.

El arresto tuvo lugar sobre el afluente del río Plátano, cuando elementos destacados en la Fuerza de Tarea Conjunta General Policarpo Paz García y de la Fuerza Naval de Honduras (FNH), hacían un patrullaje fluvial por el río caudaloso.

Los militares hicieron señal de detención a un lanchero que conducía una lancha tipo tiburonera, sin registro, y con un motor fuera de borda, con el objetivo de hacerle una inspección a su embarcación.

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Al realizar la revisión, encontraron en uno de los compartimentos de la lancha, los 19 kilos de cocaína, que estaban cubiertos con un material plástico color plateado y llevaban la leyenda "77".

Cantidad de dólares

Además, le decomisaron 1,800 dólares en billetes de dos denominaciones, una pistola automática con varias municiones y, obviamente, la lancha en la que se transportaba.

El hombre, de quien las Fuerzas Armadas no detalló sobre su identidad, es residente en la comunidad misquita de Ahuas, en el departamento de Gracias a Dios. Este fue trasladado vía aérea, junto con las evidencias, hasta la capital de la República y luego fue remitido a las instalaciones de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

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Este día fue remitido a los Juzgados en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, para que responda por los cargos de tráfico de drogas y portación ilegal de armas de uso comercial.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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