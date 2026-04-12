Con 19 kilos de cocaína capturan misquito en afluente del río Plátano, en La Mosquitia

Gracias a Dios, Honduras.- En posesión de 19 kilos de cocaína, un hombre oriundo de La Mosquitia hondureña, fue capturado por efectivos militares.

El arresto tuvo lugar sobre el afluente del río Plátano, cuando elementos destacados en la Fuerza de Tarea Conjunta General Policarpo Paz García y de la Fuerza Naval de Honduras (FNH), hacían un patrullaje fluvial por el río caudaloso.

Los militares hicieron señal de detención a un lanchero que conducía una lancha tipo tiburonera, sin registro, y con un motor fuera de borda, con el objetivo de hacerle una inspección a su embarcación.