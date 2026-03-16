Ejecutan allanamientos en 10 departamentos por red vinculada al tráfico internacional de drogas

Tegucigalpa, Honduras.-Una operación antidrogas se lleva a cabo este lunes 16 de marzo a nivel nacional, en la que se realizan allanamientos de morada, inspecciones en sitios públicos y erradicación de cultivos ilícitos, como parte de una ofensiva contra una estructura criminal vinculada al ingreso de cargamentos de cocaína provenientes de Colombia y que utilizaba la zona de La Mosquitia como punto estratégico.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), la operación es dirigida por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Los operativos se ejecutan de manera simultánea en los departamentos de Gracias a Dios, Cortés, Copán, Santa Bárbara, Atlántida, Colón, Olancho, Choluteca, El Paraíso y Comayagua.

Como parte de estas diligencias, las autoridades realizan 26 allanamientos de morada y tres inspecciones en sitios públicos. Además, se reporta la erradicación de tres plantaciones de marihuana y el aseguramiento de tres plantaciones de arbustos de coca, con el objetivo de recolectar indicios como droga, dinero, documentación y otros elementos probatorios que fortalezcan las investigaciones en curso.