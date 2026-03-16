Niño de 11 años muere atropellado por una moto en Santa Cruz de Yojoa

La víctima fue identificada como Óscar Isaac, quien se conducía a bordo de su bicicleta cuando ocurrió el accidente. De acuerdo con información preliminar, el menor fue impactado por una motocicleta mientras transitaba por la vía.

Santa Cruz de Yojoa.- Un niño de 11 años perdió la vida la tarde de este lunes tras ser atropellado por una motocicleta en la carretera que conduce hacia la zona de la represa El Cajón, en el municipio de Santa Cruz de Yojoa.

Tras el fuerte impacto, el niño quedó gravemente herido en la carretera y, pese a los intentos por auxiliarlo, falleció a causa de las lesiones sufridas.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional , quienes acordonaron la zona e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

Antecedente

Un hecho similar ocurrió recientemente cuando Katia Sofía, una niña de nueve años , murió tras ser atropellada por un vehículo en la carretera CA-13, en el tramo que conecta los municipios de El Progreso, Yoro, y Tela, Atlántida.

Según testigos, el conductor responsable no se detuvo a auxiliar a la menor y huyó del lugar tras el impacto. La madre de la niña, entre lágrimas y gritos de desesperación, clamaba “Señor, dame a mi niña” mientras familiares y vecinos se congregaban en la zona.