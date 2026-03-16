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Niño de 11 años muere atropellado por una moto en Santa Cruz de Yojoa

El menor se conducía en su bicicleta cuando fue impactado por una motocicleta en la carretera que conduce hacia la represa El Cajón. Autoridades investigan las circunstancias del accidente

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 06:07
Niño de 11 años muere atropellado por una moto en Santa Cruz de Yojoa

El pequeño, identificado como Óscar Isaac, murió tras ser embestido por una motocicleta mientras transitaba en su bicicleta en una carretera de Santa Cruz de Yojoa..

 Foto: Cortesía.

Santa Cruz de Yojoa.- Un niño de 11 años perdió la vida la tarde de este lunes tras ser atropellado por una motocicleta en la carretera que conduce hacia la zona de la represa El Cajón, en el municipio de Santa Cruz de Yojoa.

La víctima fue identificada como Óscar Isaac, quien se conducía a bordo de su bicicleta cuando ocurrió el accidente. De acuerdo con información preliminar, el menor fue impactado por una motocicleta mientras transitaba por la vía.

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Tras el fuerte impacto, el niño quedó gravemente herido en la carretera y, pese a los intentos por auxiliarlo, falleció a causa de las lesiones sufridas.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional , quienes acordonaron la zona e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

Antecedente

Un hecho similar ocurrió recientemente cuando Katia Sofía, una niña de nueve años , murió tras ser atropellada por un vehículo en la carretera CA-13, en el tramo que conecta los municipios de El Progreso, Yoro, y Tela, Atlántida.

Según testigos, el conductor responsable no se detuvo a auxiliar a la menor y huyó del lugar tras el impacto. La madre de la niña, entre lágrimas y gritos de desesperación, clamaba “Señor, dame a mi niña” mientras familiares y vecinos se congregaban en la zona.

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Agentes de la Policía Nacional también acudieron al sitio para acordar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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