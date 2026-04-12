  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

¿Llegaron al restaurante para matarlo? Crimen del empresario de turismo Iván Pérez en Omoa

De manera preliminar se conoció que el también exprecandidato a la alcaldía de Omoa, Iván Pérez, fue víctima de un atentado en 2020; se desconoce si ambos hechos tendrían relación

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 15:16
¿Llegaron al restaurante para matarlo? Crimen del empresario de turismo Iván Pérez en Omoa
1 de 10

El reconocido empresario de turismo y exprecandidato a la alcaldía de Omoa, Iván Pérez, fue asesinado en este municipio del departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras, luego de que sujetos armados ingresaran al lugar donde se encontraba. Esto se sabe del caso:

 Foto: Redes sociales
¿Llegaron al restaurante para matarlo? Crimen del empresario de turismo Iván Pérez en Omoa
2 de 10

El crimen ocurrió cuando Iván Pérez Suazo se encontraba al interior del restaurante “El Deportivo”, en Masca, Omoa, cuando fue atacado a plena mañana de este domingo 12 de abril.

 PFoto: Redes sociales
¿Llegaron al restaurante para matarlo? Crimen del empresario de turismo Iván Pérez en Omoa
3 de 10

De acuerdo con la información, los agresores llegaron hasta el establecimiento y sin mediar palabra le dispararon en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte.

 Foto: Redes sociales
¿Llegaron al restaurante para matarlo? Crimen del empresario de turismo Iván Pérez en Omoa
4 de 10

Se conoció que Pérez Suazo recibió múltiples impactos de bala y murió en el lugar donde ocurrió el ataque.

 Foto: Redes sociales
¿Llegaron al restaurante para matarlo? Crimen del empresario de turismo Iván Pérez en Omoa
5 de 10

Iván Pérez Suazo era un reconocido empresario del sector turismo en el municipio de Omoa, donde también era conocido por su liderazgo comunitario.

 Foto: Redes sociales
¿Llegaron al restaurante para matarlo? Crimen del empresario de turismo Iván Pérez en Omoa
6 de 10

Además de su actividad empresarial, tuvo participación en la vida política local. Fue precandidato a la alcaldía de Omoa por el Partido Nacional de Honduras.

 Foto: Redes sociales
¿Llegaron al restaurante para matarlo? Crimen del empresario de turismo Iván Pérez en Omoa
7 de 10

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del crimen ni han informado sobre capturas relacionadas con el hecho violento.

 Foto: Redes sociales
¿Llegaron al restaurante para matarlo? Crimen del empresario de turismo Iván Pérez en Omoa
8 de 10

El cuerpo fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula para realizar el procedimiento correspondiente y luego ser entregado a sus familiares.

 Foto: Redes sociales
¿Llegaron al restaurante para matarlo? Crimen del empresario de turismo Iván Pérez en Omoa
9 de 10

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer este nuevo hecho de violencia que enluta al sector turístico de la zona norte del país.

 Foto: Redes sociales
¿Llegaron al restaurante para matarlo? Crimen del empresario de turismo Iván Pérez en Omoa
10 de 10

El reconocido activista del Partido Nacional ya había sido víctima de un atentado contra su vida en julio de 2020, según reportaron medios locales de Omoa. El instituto político publicó una nota de duelo en sus redes sociales tras el crimen.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos