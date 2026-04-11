Jessica Medina y su sobrina, víctimas del accidente de moto en Comayagua: ¿Cómo fue la tragedia?

Una mujer y una menor son las víctimas del aparatoso accidente en la CA-5, a la altura de Los Palillos, Comayagua. Ambas eran tía y sobrina.
Las víctimas fueron identificadas como Jessica Medina y su pequeña sobrina, identificada únicamente como Génesis.
Jessica Medina compartía muchas fotografías en sus redes sociales sobre sus pasatiempos, uno de ellos el fútbol, además de su motocicleta.
“Mara, ya no podremos jugar el último partido porque ese te tocó jugarlo sola, nos quedamos con esos bonitos recuerdos, ya mi hijo no peleará contigo”, posteó una de sus amigas.
La joven también compartía fotos con varios niños, presuntamente sus sobrinos, un niño y dos niñas, entre ellas la pequeña Génesis, con quien perdió la vida.
Estas son las fotos en vida de Jessica Medina, quien falleció la tarde de este sábado 11 de abril en Comayagua, a la altura de Los Palillos, muy cerca del desvío El Conejo, que conduce a la ciudad de La Paz.
Las dos se trasladaban en una motocicleta con placa BDD 9687. Los cuerpos quedaron a unos cuantos metros del vehículo de dos ruedas luego del mortal accidente vial.
¿Cómo ocurrió la tragedia? Preliminarmente se conoció que una volqueta les quitó el derecho a vía al querer hacer un giro no permitido en esa zona.
Personas cercanas a las jóvenes informaron que eran originarias de Aguanqueterique, La Paz.
Jessica era muy activa en redes sociales, donde mostraba sus múltiples aventuras en el país, especialmente en el sur de Honduras, además de compartir momentos con su familia.