Jóvenes hondureños viven entre el desencanto político y la esperanza de un mejor futuro

Tegucigalpa, Honduras.- Los jóvenes en Honduras, que entre los 12 y 30 años de edad representan una población que roza los 3,5 de los 10 millones de habitantes del país, viven entre el desencanto con la clase política y la esperanza de un mejor futuro para ellos y su nación, que les ofrece muy poco de lo que aspiran. Muchos de los jóvenes hondureños que ya votan entre una y tres elecciones generales para elegir a las principales autoridades del país no se ven representados en la clase política, que cada cuatro años los busca para pedirles el voto. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH) de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), Robinsson Hernández, dijo a EFE que muchos jóvenes no participan en la política porque no creen en las instituciones ni en la democracia, y cuestionan el funcionamiento del sistema democrático del país.

Pocos espacios para la juventud

"Una de las principales barreras es la poca credibilidad que hay en los jóvenes hacia las instituciones políticas, hacia el sistema democrático de nuestros países, porque hemos crecido viendo la corrupción, el nepotismo y el clientelismo político", subrayó Robinsson, quien paralelamente estudia leyes e ingeniería química. Además, añadió que las acciones de los políticos en el poder han provocado "un abstencionismo de parte de los jóvenes", lo que en su opinión se ve reflejado en los pocos espacios dedicados exclusivamente para la juventud. "Muchas veces también las instituciones, los políticos, lo que hacen es crear espacios específicos para nosotros que no queremos. Nosotros queremos estar en los espacios de toma de decisiones que ya existen, los reales, donde se toman las decisiones que cambian el rumbo de nuestro país", recalcó el líder estudiantil. La opinión de Robinsson fue escuchada recientemente en Brasilia en un vídeo durante América Habla, una sección del foro 'Gobiernos del futuro: Expectativas de la Juventud', organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de la Agencia EFE, en el que se conoció el diagnóstico de los jóvenes de cara a los próximos 20 años. El 83,7 % de los participantes en América Habla demostró como un escenario ideal que se acometa una reforma institucional destinada a garantizar que la juventud se convierta en un "actor político central", una situación muy distante de su percepción de la realidad.

En cambio, el 46% consideró que el escenario más probable es que en el futuro cercano se mantenga el sistema democrático actual, sin grandes cambios, y un 31% vislumbra un crecimiento de los discursos populistas que han convertido a América Latina en la región con un grado más acentuado de polarización política. El presidente de la FEUH dijo que dentro de 20 años serán los jóvenes de ahora los que estarán en los espacios de poder y que, si entonces saben hacer "bien las cosas, los gobiernos, los próximos sistemas democráticos, serán más modernizados e incluidos". "Confío plenamente en la juventud actual de Honduras y Latinoamérica, en que logre posicionarse, llegar a los espacios de toma de poder y que en 20 años ya hayamos transformado el sistema democrático y los sistemas que gobiernan nuestros países", enfatizó.

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