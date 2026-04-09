Pareja de hondureños muere en accidente de tránsito en Carolina del Norte

Las víctimas fueron identificadas como Carmen García y Rodolfo Santos , ambos residentes del barrio El Centro de Tocoa, quienes se encontraban viviendo en ese país.

Carolina del Norte, Estados Unidos.- Una pareja hondureña originaria de Tocoa , en Colón, en Honduras, perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el estado de C arolina del Norte , Estados Unidos, generando consternación entre sus familiares.

Hasta el momento, no se han brindado detalles oficiales sobre las causas del accidente, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

La noticia ha causado un fuerte impacto en Tocoa, donde vecinos, amigos y familiares han expresado su pesar a través de redes sociales, recordando a la pareja con mensajes de despedida y muestras de solidaridad.

En el barrio El Centro, lugar de origen de ambos, la comunidad se ha unido al duelo, acompañando a los familiares en este momento difícil.

Por ahora, no se ha informado sobre el proceso de repatriación de los cuerpos hacia Honduras.

Se espera que en las próximas horas los familiares brinden más información sobre los trámites funerarios.