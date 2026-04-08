Hondureño enfrenta cargos en Kentucky por secuestro y abuso de una menor

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el sospechoso ingresó de manera irregular al país en al menos cinco ocasiones desde 2012, cuando llegó por primera vez a Laredo, Texas.

Lexington, Estados Unidos.- El hondureño Jorge Luis Martínez Ulloa, de 31 años, enfrenta graves cargos en Estados Unidos tras ser acusado de secuestro y delitos sexuales contra una menor en la ciudad de Lexington, en Kentucky.

Las autoridades federales indicaron que fue deportado al menos una vez, aunque posteriormente habría regresado en varias ocasiones.

Martínez Ulloa fue arrestado el pasado fin de semana y enfrenta cargos que incluyen secuestro de una menor, dos cargos de violación en primer grado, dos de sodomía en primer grado y dos de abuso sexual en primer grado, todos relacionados con una víctima menor de 12 años.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos emitió una orden de detención en su contra un día después del arresto, solicitando a las autoridades locales notificar a la agencia en caso de que el acusado sea liberado.

Según los reportes oficiales, el hombre permanece recluido en el Centro de Detención del Condado de Fayette, con una fianza establecida en 100 mil dólares, mientras avanzan los procedimientos judiciales.

Las autoridades señalaron que el hecho investigado ocurrió el 28 de marzo en un apartamento ubicado en el sector de Davenport Drive, en Lexington.

La policía respondió a un reporte de agresión contra una menor en el área de Cardinal Valley.

El caso ha sido asumido con la cooperación entre autoridades locales y federales, mientras el DHS reiteró el llamado a reforzar la coordinación en materia migratoria y de seguridad.