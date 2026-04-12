  1. Inicio
  2. · Sucesos

Discusión entre primos deja un muerto en Villanueva, Cortés

La víctima recibió múltiples disparos durante el altercado y falleció mientras era trasladada por la Policía Nacional hacia un centro asistencial

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 20:58
Discusión entre primos deja un muerto en Villanueva, Cortés

Tras el hecho, elementos de la Policía Nacional (PN) trasladaron de emergencia al herido en una patrulla hacia el casco urbano de Villanueva, con la intención de salvarle la vida.

 Foto: Cortesía

Villanueva, Cortés.- Una disputa familiar terminó en tragedia en la aldea Santa Ana de Chasnigua, en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés, donde una discusión entre primos dejó como saldo una persona muerta.

La víctima fue identificada como José Alejandro García Ortíz, de 40 años, quien recibió múltiples impactos de bala durante el altercado, según reportes preliminares.

Tras el hecho, elementos de la Policía Nacional (PN) trasladaron de emergencia al herido en una patrulla hacia el casco urbano de Villanueva, con la intención de salvarle la vida.

Familia vendía a menor para que fuera abusada por un médico, según investigaciones de la DPI

Sin embargo, las autoridades confirmaron que el hombre falleció antes de llegar a un centro asistencial.

El cuerpo fue llevado posteriormente a las instalaciones policiales en el barrio El Obelisco, donde quedó bajo custodia.

Hasta el lugar se presentaron peritos de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico.

Jessica Medina y su sobrina, víctimas del accidente de moto en Comayagua: ¿Cómo fue la tragedia?

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del crimen y dar con el paradero del responsable.

El hecho ha generado preocupación entre los pobladores de la zona, donde la violencia irrumpió en medio de un conflicto familiar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias