Discusión entre primos deja un muerto en Villanueva, Cortés

Villanueva, Cortés.- Una disputa familiar terminó en tragedia en la aldea Santa Ana de Chasnigua, en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés, donde una discusión entre primos dejó como saldo una persona muerta.

La víctima fue identificada como José Alejandro García Ortíz, de 40 años, quien recibió múltiples impactos de bala durante el altercado, según reportes preliminares.

Tras el hecho, elementos de la Policía Nacional (PN) trasladaron de emergencia al herido en una patrulla hacia el casco urbano de Villanueva, con la intención de salvarle la vida.