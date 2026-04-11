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Sicarios los habrían raptado y luego asesinado: caso de Miguel y Gelvin en la Cerro Grande

Miguel Alejandro Cerrato Velásquez, de 22 años de edad, y Gelvin Ezequiel Mendoza Ramos habrían sido raptados y posteriormente asesinados en Tegucigalpa

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 20:22
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Dos hombres fueron trasladados en un vehículo hasta una calle solitaria de la colonia Cerro Grande, etapa 5, de Tegucigalpa, donde posteriormente fueron atacados a disparos.

 Foto: Redes sociales
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Las víctimas habrían sido raptadas y llevadas hasta un lugar solitario por sicarios, quienes les quitaron la vida.

 Foto: Redes sosciales
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Las autoridades han identificado a las dos víctimas mortales encontradas el pasado 10 de abril en la etapa 5 de la colonia Cerro Grande, en Comayagüela, como Miguel Alejandro Cerrato Velásquez, de 22 años, y Gelvin Ezequiel Mendoza Ramos, ambos conductores de equipo pesado.

 Foto: Redes sosciales
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Según los primeros reportes, los dos jóvenes fueron privados de su libertad y posteriormente asesinados en la mencionada zona al norte de la capital.

 Foto: Redes sosciales
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Testigos relataron que se escucharon varias detonaciones y que uno de los jóvenes aún se encontraba con vida y pidió ayuda antes de fallecer debido a múltiples impactos de arma de fuego.

 Foto: Redes sosciales
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Testigos aseguran que uno de los jóvenes gritó: "Ayúdenme, auxilio, que me estoy muriendo; nos trajeron raptados"; sin embargo, las autoridades no han brindado más detalles del caso.

 Foto: Redes sosciales
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Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área e iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar el móvil.

 Foto: Redes sosciales
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Horas después del levantamiento, los cuerpos fueron retirados por sus familiares, quienes llegaron a la morgue del Ministerio Público.

 Foto: Redes sosciales
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Las autoridades continúan las diligencias para dar con el paradero de los responsables del doble homicidio.

 Foto: Redes sosciales
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Familiares de las víctimas retiraron los cuerpos para su respectivo velatorio y sepultura.

 Foto: EL HERALDO
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