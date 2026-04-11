Sicarios los habrían raptado y luego asesinado: caso de Miguel y Gelvin en la Cerro Grande

Dos hombres fueron trasladados en un vehículo hasta una calle solitaria de la colonia Cerro Grande, etapa 5, de Tegucigalpa, donde posteriormente fueron atacados a disparos.
Las víctimas habrían sido raptadas y llevadas hasta un lugar solitario por sicarios, quienes les quitaron la vida.
Las autoridades han identificado a las dos víctimas mortales encontradas el pasado 10 de abril en la etapa 5 de la colonia Cerro Grande, en Comayagüela, como Miguel Alejandro Cerrato Velásquez, de 22 años, y Gelvin Ezequiel Mendoza Ramos, ambos conductores de equipo pesado.
Según los primeros reportes, los dos jóvenes fueron privados de su libertad y posteriormente asesinados en la mencionada zona al norte de la capital.
Testigos relataron que se escucharon varias detonaciones y que uno de los jóvenes aún se encontraba con vida y pidió ayuda antes de fallecer debido a múltiples impactos de arma de fuego.
Testigos aseguran que uno de los jóvenes gritó: "Ayúdenme, auxilio, que me estoy muriendo; nos trajeron raptados"; sin embargo, las autoridades no han brindado más detalles del caso.
Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área e iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar el móvil.
Horas después del levantamiento, los cuerpos fueron retirados por sus familiares, quienes llegaron a la morgue del Ministerio Público.
Las autoridades continúan las diligencias para dar con el paradero de los responsables del doble homicidio.
Familiares de las víctimas retiraron los cuerpos para su respectivo velatorio y sepultura.