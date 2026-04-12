Cae uno de los presuntos sicarios del "Cártel del Diablo", en operativo en Sulaco

Yoro, Honduras.- Uno de los presuntos integrantes de la delictiva y violenta banda conocida como el "Cártel del Diablo", fue apresado en el otrora tranquilo municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro.

El detenido responde al nombre de Carlos Daniel Palma Murillo, de 21 años de edad, conocido con el seudónimo de "Calolo", con domicilio en la aldea San Antonio, jurisdicción de Sulaco.

La detención fue ejecutada en la aldea Plan del Chancho, por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) con el acompañamiento de otras unidades policiales destacadas en Sulaco.