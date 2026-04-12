Cae uno de los presuntos sicarios del "Cártel del Diablo", en operativo en Sulaco

Yoro, Honduras.- Uno de los presuntos integrantes de la delictiva y violenta banda conocida como el "Cártel del Diablo", fue apresado en el otrora tranquilo municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro.
El detenido responde al nombre de Carlos Daniel Palma Murillo, de 21 años de edad, conocido con el seudónimo de "Calolo", con domicilio en la aldea San Antonio, jurisdicción de Sulaco.
La detención fue ejecutada en la aldea Plan del Chancho, por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) con el acompañamiento de otras unidades policiales destacadas en Sulaco.
Investigaciones realizadas por la DPI señalan que Carlos Palma es uno de los sicarios y hombre de confianza de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo" cabecilla de esa organización.
Decomisos
Durante la operación de captura, los agentes policiales lograron el decomiso de un arma de fuego, tipo fusil, sin marca ni serie, además, 11 bolsas de plástico con marihuana.
Esta arma decomisada será remitida a los laboratorios de balística de Medicina Forense, para la realización del peritaje técnico-científico, con el objetivo de determinar si ha sido utilizada en hechos delictivos y violentos registrados recientemente en estos sectores del país.
Según la DPI, la peligrosidad del detenido radica en su vinculación directa como sicario activo del “Cártel del Diablo”, estructura criminal a la que se le atribuyen múltiples delitos de alto impacto en Sulaco, Victoria y Yorito; tres municipios del departamento de Yoro.
Palma Murillo podría ser acusado de los delitos de porte ilegal de arma de fuego y tráfico de drogas, por estar presuntamente relacionado con hechos violentos suscitados en los últimos meses en este sector del país.