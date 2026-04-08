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“Apenas es el comienzo”: Cartel del Diablo grabó mientras decapitaba a mujer en Yoro

Flor Marisela Matute fue asesinada en Sulaco, Yoro, por miembros del Cartel del Diablo. El crimen fue grabado mientras se lanzaba una amenaza: “Esto le va a pasar a todos los que anden extorsionando a nombre de nosotros”

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 17:45
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Un macabro video se ha difundido en redes sociales y es atribuido al grupo criminal conocido como “Cartel del Diablo". En el clip, Flor Marisela Matute, de 37 años, originaria de Yoro, está siendo decapitada.

Foto: Redes sociales
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En la grabación, los presuntos integrantes del grupo advierten: “Esto le va a pasar a todos los que anden extorsionando a nombre de nosotros; esto apenas es el comienzo, vamos por los demás”.

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El material circula junto a imágenes del crimen ocurrido en el municipio de Sulaco, donde la mujer fue encontrada sin vida tras haber sido raptada horas antes desde su vivienda en Victoria, Yoro.

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De acuerdo con reportes, la víctima fue sacada de su casa en horas de la madrugada por varios sujetos armados, algunos de los cuales vestían indumentaria de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y gorras de la Policía Nacional.

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Las autoridades han indicado que el caso estaría vinculado a disputas territoriales entre estructuras criminales dedicadas al narcomenudeo en la zona.

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El vocero policial, Wilmer Mayes, confirmó que la víctima había sido detenida en 2024 por tráfico de drogas, lo que forma parte de las líneas de investigación sobre el móvil del crimen.

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Asimismo, se maneja como principal hipótesis que el asesinato fue perpetrado por miembros del denominado Cartel del Diablo, organización señalada en otros hechos violentos recientes en el departamento de Yoro.

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El caso se suma a una serie de hechos violentos registrados en la zona, donde las fuerzas de seguridad mantienen operativos en busca de los implicados.

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“Esto apenas es el comienzo”: video atribuido al Cartel del Diablo lanza amenaza tras crimen de mujer en Yoro.

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El crimen ha causado conmoción en la zona norte.

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