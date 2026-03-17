Con indumentaria militar capturan a supuesto miembro del “Cartel del Diablo”

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto integrante del grupo delictivo conocido como “Cartel del Diablo” fue capturado durante un allanamiento realizado en la aldea El Carrizal, municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro.

La detención se llevó a cabo luego de un operativo en la zona, donde las autoridades lograron ubicar al sospechoso, señalado de formar parte de esta estructura criminal que opera en el sector.