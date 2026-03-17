Con indumentaria militar capturan a supuesto miembro del “Cartel del Diablo”

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto integrante del grupo delictivo conocido como “Cartel del Diablo” fue capturado durante un allanamiento realizado en la aldea El Carrizal, municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro.
La detención se llevó a cabo luego de un operativo en la zona, donde las autoridades lograron ubicar al sospechoso, señalado de formar parte de esta estructura criminal que opera en el sector.
Al momento de su captura, al individuo se le decomisaron varias prendas de uso militar, entre ellas camisas y pantalones tipo fatiga, botas negras, así como vestimenta con leyendas alusivas al grupo delictivo. Además, se le encontraron tres teléfonos celulares y una mochila.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el detenido sería responsable del delito de uso indebido de uniformes e insignias policiales o militares, una práctica que representa un riesgo al permitir la suplantación de autoridades.
El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades competentes junto con la evidencia incautada, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible vinculación en otros hechos delictivos en la zona.