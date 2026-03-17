Identifican a obrero asesinado en el municipio de Guaimaca

La víctima fue identificada como Bairon Roney Barahona Irías , de 46 años, originario de Juticalpa, Olancho.

Guaimaca, Honduras.- Un hombre fue asesinado la tarde del lunes en la colonia Las Lomas, en el municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán, en un hecho violento que se mantiene bajo investigación a las autoridades.

De acuerdo con información preliminar, el crimen ocurrió mientras Barahona Irías realizaba trabajos de construcción de un pozo séptico en el sector. En ese momento, fue sorprendido por desconocidos que le dispararon en reiteradas ocasiones.

Gravemente herido, el hombre fue trasladado al hospital Bautista de Guaimaca; sin embargo, falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones que permitieran esclarecer el móvil del crimen y dar con el desfile de los responsables.