Maribel Guardia envía mensaje al pequeño Kenneth tras perder a su madre y hermano en Potrerillos

Kenneth es el menor que estremeció el corazón de muchos hondureños tras perder a su madre y a su hermanito en el accidente en Potrerillos, Cortés, el pasado 15 de marzo.
Este 16 de marzo, el menor de 13 años fue visto sobre un ataúd durante el velorio de su madre y su hermano, con el rostro entristecido.
"Hoy estaba cumpliendo 13 años y justo se muere mi mamita", fue la frase que estremeció a muchos tras el accidente.
La terrible noticia cruzó fronteras, y la actriz Maribel Guardia no dudó en enviarle un mensaje al pequeño Kenneth.
"Mi niño lindo, Dios te dé fortaleza", comentó Maribel Guardia en un posteo hecho por el noticiero Cin.
Esther Gutiérrez Vásquez y su hijo de seis años, Leandro Pineda Gutiérrez, fueron las víctimas del fatal accidente.
Las víctimas formaban parte de una excursión familiar que había salido desde el municipio de Marcala, en el departamento de La Paz, con destino a las playas de Omoa, donde planeaban celebrar el cumpleaños de Kenneth.
El conductor del bus trató de darse a la fuga, pero fue capturado por los mismos vecinos. Fue identificado como René Lazo Hernández.
Según las autoridades, la prueba de alcoholemia que se le realizó al conductor dio positivo, con altos niveles de alcohol en la sangre.
El hecho ocurrió la mañana del pasado domingo 15 de marzo, en el tramo carretero que atraviesa la aldea La Garroba, cuando el imputado presuntamente perdió el control del vehículo que conducía.