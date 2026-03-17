Fuerte decomiso de indumentaria militar al "Cartel del Diablo" en Sulaco; hay un detenido

Mediante operaciones conjuntas ejecutadas por la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), la Policía Nacional dio un duro golpe al"Cartel del diablo", los detalles en lasiguiente galería.
En el operativo lograron la captura de un individuo conocido con el alias de “El Cholo”, presuntamente vinculado a la estructura criminal denominada "Cartel del diablo" (CDD).
La detención se llevó a cabo en el caserío Mecetías, aldea El Carrizal, municipio de Sulaco, Yoro, donde fue requerido un ciudadano de 38 años de edad, originario y residente de la aldea El Zapote, Sulaco, Yoro.
Durante el procedimiento policial se le decomisó la siguiente evidencia cinco camisas de fatiga tipo militar, un pantalón de fatiga militar, un par de botas color negro
También tres camisas manga larga color negro con leyendas del "Cartel del diablo" (CDD), tres teléfonos celulares y una mochila color negro.
Según las investigaciones preliminares, el detenido estaría vinculado a la estructura criminal que opera en la zona, por lo que fue remitido por el delito de uso indebido de uniforme, insignias y equipo policial o militar.
El capturado es alias “El Cholo” en Sulaco, Yoro, presunto integrante del "Cartel del diablo", durante un operativo conjunto de fuerzas de seguridad.
El detenido fue requerido en la aldea El Carrizal con indumentaria tipo militar y prendas alusivas a la estructura criminal CDD.
Evidencia decomisada incluye uniformes de fatiga, botas, celulares y vestimenta con insignias del Cartel del Diablo.
Además incluye el decomiso de tres vehículos de alto valor, valorado en unos 128 mil dólares.