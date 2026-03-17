  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Fuerte decomiso de indumentaria militar al "Cartel del Diablo" en Sulaco; hay un detenido

Además de indumentaria militar al detenido se le encontró prendas alusivas a la estructura criminal. Fue remitido por uso indebido de uniformes, mientras autoridades refuerzan acciones contra el crimen organizado.

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 15:14
Fuerte decomiso de indumentaria militar al Cartel del Diablo en Sulaco; hay un detenido
1 de 10

Mediante operaciones conjuntas ejecutadas por la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), la Policía Nacional dio un duro golpe al"Cartel del diablo", los detalles en lasiguiente galería.

 Fotos: Estalin Irías/EL HERALDO.
Fuerte decomiso de indumentaria militar al Cartel del Diablo en Sulaco; hay un detenido
2 de 10

En el operativo lograron la captura de un individuo conocido con el alias de “El Cholo”, presuntamente vinculado a la estructura criminal denominada "Cartel del diablo" (CDD).
Fuerte decomiso de indumentaria militar al Cartel del Diablo en Sulaco; hay un detenido
3 de 10

La detención se llevó a cabo en el caserío Mecetías, aldea El Carrizal, municipio de Sulaco, Yoro, donde fue requerido un ciudadano de 38 años de edad, originario y residente de la aldea El Zapote, Sulaco, Yoro.
Fuerte decomiso de indumentaria militar al Cartel del Diablo en Sulaco; hay un detenido
4 de 10

Durante el procedimiento policial se le decomisó la siguiente evidencia cinco camisas de fatiga tipo militar, un pantalón de fatiga militar, un par de botas color negro
Fuerte decomiso de indumentaria militar al Cartel del Diablo en Sulaco; hay un detenido
5 de 10

También tres camisas manga larga color negro con leyendas del "Cartel del diablo" (CDD), tres teléfonos celulares y una mochila color negro.
Fuerte decomiso de indumentaria militar al Cartel del Diablo en Sulaco; hay un detenido
6 de 10

Según las investigaciones preliminares, el detenido estaría vinculado a la estructura criminal que opera en la zona, por lo que fue remitido por el delito de uso indebido de uniforme, insignias y equipo policial o militar.
Fuerte decomiso de indumentaria militar al Cartel del Diablo en Sulaco; hay un detenido
7 de 10

El capturado es alias “El Cholo” en Sulaco, Yoro, presunto integrante del "Cartel del diablo", durante un operativo conjunto de fuerzas de seguridad.
Fuerte decomiso de indumentaria militar al Cartel del Diablo en Sulaco; hay un detenido
8 de 10

El detenido fue requerido en la aldea El Carrizal con indumentaria tipo militar y prendas alusivas a la estructura criminal CDD.
Fuerte decomiso de indumentaria militar al Cartel del Diablo en Sulaco; hay un detenido
9 de 10

Evidencia decomisada incluye uniformes de fatiga, botas, celulares y vestimenta con insignias del Cartel del Diablo.
Fuerte decomiso de indumentaria militar al Cartel del Diablo en Sulaco; hay un detenido
10 de 10

Además incluye el decomiso de tres vehículos de alto valor, valorado en unos 128 mil dólares.
Cargar más fotos