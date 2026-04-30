Más de 1.8 millones de hondureños sumidos entre el desempleo y trabajos precarios

Respecto al número personas que trabajan en instituciones públicas, este ni siquiera se acerca millón. El año pasado se contabilizaban 258,326 burócratas, cifra que puede haber disminuido en este año ante la determinación del gobierno de Nasry Asfura en<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/honduras/listado-completo-instituciones-eliminadas-nasry-asfura-gobierno-consejo-ministros-PO29509262" target="_blank"> eliminar, suprimir y fusionar varias entidades estatales.</a>