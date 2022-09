Esa ocupación no figura entre las tres mejor pagadas en el total de los que más perciben ni en el público ni privado de Honduras.

Pero un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus al ingreso promedio de las personas ocupadas de 15 años en adelante indica lo contrario.

“Debe ser ley que los burócratas no ganen más que la presidenta”, añadió, “porque somos un país pobre”.

“Debe de haber una iniciativa porque no podemos tener a funcionarios que ganen más de lo que gana la presidenta (Xiomara Castro)”, argumentó.

“Muchos no ganan lo que deberían, entonces debe de ser con base en lo que saben, en su formación y hasta en su experiencia”, valoró.

Según los especialistas de esa entidad, la inversión internacional permitirá captar a las personas de las diferentes ocupaciones o profesiones que no lograron trabajar en el sector público.

La situación no es alentadora: en Honduras predomina la desigualdad salarial porque en el sector público no se practica la meritocracia y porque en el privado no hay políticas estatales que propicien que la mano de obra gane de acuerdo con sus funciones o formación.

Esa situación, en consecuencia, seguirá provocando, según analistas consultados por este equipo, que los profesionales salgan del país en condición de indocumentados por la desigualdad.

Los analistas sugieren que la austeridad por parte de los gobernantes más la meritocracia y la regulación en el privado son los factores que mejorarían los ingresos de las personas de las distintas ocupaciones.

Los datos analizados por este rotativo muestran que el sector público (en varios casos) paga mejor que el privado, pero que es insuficiente para muchos debido a su perfil.

